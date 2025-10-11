ATP Masters Shanghai: Krawietz und Pütz ziehen ins Finale ein

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind in Shanghai erstmals gemeinsam in ein Endspiel eines ATP-Masters-1000-Turniers eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 09:49 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz in Shanghai

Mitte des zweiten Satzes hatte es eigentlich nach einem recht aufregungsarmen Sieg für das deutsche Davis-Cup-Doppel gegen Guido Andreozzi und Manuel Guinard ausgesehen. Krawietz und Pütz führt mit Satz und Break, aber die argentinisch-französische Paarung kam auf 4:4 heran. Und hatte wenige Minuten später bei Aufschlag Krawietz sogar einen Satzball. Den sie nicht verwerten konnten.

Statdessen ging es in ein Tiebreak. Und da lagen “KraPütz” schnell mit 5:1 vorne, ließen aber erneut ein Comeback zu. Beim Stand von 6:6 versenkte Guinard einen Ball im Netz, es gab den zweiten Matchball für die beiden Deutschen, den Andreozzi mit einem brillanten Passierschlag parierte. Die vierte Chance ging dann aber bei Aufschlag Tim Pütz an die Favoriten.

Im Endspiel morgen geht es nun gegen das Überraschungspaar Andre Göransson und Alex Michelsen. Die beiden konnten sich schon gestern gegen das an Nummer eins gesetzte Paar Marcelo Arevalo und Mate Pavic durchsetzen.

Hier das Doppel-Tableau in Shanghai