ATP Masters Shanghai: Medvedev bleibt im Trockenen stabil

Daniil Medvedev ist mit einem Erfolg gegen Matteo Arnaldi in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen. Alle anderen Partien mussten wegen des schlechten Wetters aufgeschoben werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.10.2024, 09:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev hat als erster Spieler das Achtelfinale in Shanghai erreicht

Man kann von einem 1000er-Turnier, das im Grundsatz im Freien ausgetragen wird, natürlich nicht verlangen, dass mehrere überdachte Plätze zur Verfügung stehen. Spontan fällt einem da nur die Caja Magica in Madrid ein. Aber nachdem sich die Events der Masters-Serie neuerdings ja über mehr als eine Woche hinziehen, werden Verzögerungen im Spielablauf recht entspannt hingenommen.

So wie dieser Tage in Shanghai.

Dort ist immerhin der Center Court stets im Trockenen, alle übrigen Plätze sind Wind und Wetter ausgesetzt. Und nachdem es schon am gestrigen Samstag eher feucht war, behielten die Vorhersagen auch für den heutigen Sonntag ihre Gültigkeit. So konnten nur Daniil Medvedev und Matteo Arnaldi tatsächlich pünktlich beginnen. Und die beiden spielten ihr Nenngeld aus.

Medvedev vielleicht gegen Tsitsipas

Am Ende setzte sich Medvedev mit 5:7, 6:4 und 6:4 durch, bewies vor allem im dritten Satz wie so oft Stehvermögen. Da hätte Arnaldi nämlich gut und gerne auch mit einem Break in Führung gehen können. Aber Medvedev, der 2019 in Shanghai den Titel holen konnte, blieb stabil, nahm seinem Gegner den Aufschlag zum 5:4 ab. Und servierte danach aus.

Alle anderen Partien mussten warten. So auch jene von Stefanos Tsitsipas gegen Alexandre Muller. In eben jener wird der nächste Gegner von Daniil Medvedev ermittelt.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai