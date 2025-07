ATP Masters Toronto: Sinner, Djokovic, Draper sagen ab

Mit Jannik Sinner, Novak Djokovic und Jack Draper haben drei Top-Ten-Spieler ihre Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 16:49 Uhr

Schwerer Aderlass für das ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto, das ab übernächster Woche ausgetragen wird: Denn mit Jannik Sinner, Novak Djokovic und Jack Draper haben drei absoluten Spitzenkräfte ihre Teilnahme am kanadischen Klassiker abgesagt. Bei Djokovic war dies fast erwartet worden: Der serbische Großmeister hatte ja in Wimbledon im Halbfinale wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Jannik Sinner wiederum nimmt sich offensichtlich noch eine längere Auszeit nach dem erstmaligen Gewinn der prestigeträchtigsten Trophäe im Tennissport. Jack Draper schließlich hat in dieser Saison schon den Titel in Indian Wells geholt. Aber auch der Brite hat, wie Djokovic, mit seinem Körper zu kämpfen.

Alcaraz und Zverev als Favoriten

Damit werden Carlos Alcaraz und Alexander Zverev die Setzliste anführen. Vor allem der Deutsche wird gut ausgeruht nach Toronto anreisen. Spannend wird zu sehen sein, wen Zverev an seiner Seite haben wird, nachdem er während der letzten Tage an der Rafael Nadal Academy in Manacor trainiert hat. Für Alcaraz geht es darum, die Enttäuschung über das verlorene Wimbledon-Finale zu verarbeiten. Und erstmals ein Turnier der Masters-Kategorie in der zweiten Saisonhälfte zu gewinnen. Jene im Frühjahr hat der Spanier schon vollzählig auf der Habenseite: Denn sowohl in Indian Wells, miami, Monte-Carlo, Madrid und Rom hat der Schützlig von Juan Carlos Ferrero mindestens einmal den Titel geholt.

Ansonsten wird sich der Favoritenkreis aus jenen Spielern rekrutieren, die sich in der aktuellen Woche beim 500er in Washington messen. Dazu gehört auch Alexei Popyrin, der im vergangenen jahr das 1000er in Kanada gewinnen konnte, allerdings in Montreal.

Sinner, Djokovic und Draper werden derweil in Cincinnati erwartet. Denn ganz ohne Turniermatches in die US Open zu gehen, werden auch diese Kapazunder nicht riskieren.