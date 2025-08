ATP Masters Toronto: Starker Khachanov nutzt seine Chancen gegen Ruud

Karen Khachanov ist mit einem 6:4 und 7:5 gegen Casper Ruud in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto eingezogen. Dort trifft er auf Alex Michelsen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2025, 22:09 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov trifft im Viertelfinale von Toronto auf Alex Michelsen

An dieser Niederlage wird Casper Ruud noch ein bisschen zu knabbern haben. Denn auch wenn Karen Khachanov im zweiten Achtelfinale an diesem Samstag in Toronto alles in allem der etwas bessere Spieler war, so kam das 4:6 und 5:7 aus Sicht von Ruud schon rechtschaffen unglücklich zusammen. Oder ungeschickt.

Im ersten Satz nämlich gab der Norweger nach 40:0-Führung bei eigenem Aufschlag das fünfte Spiel doch noch ab. Khachanov transportierte das Break bis zum Satzgewinn. Auch im zweiten Durchgang legt der Russe vor. Aber Ruud schien mit dem Rebreak zum 4:4 wieder in die Partie zu finden. Nur um dann beim Stand von 5:5 seinen Aufschlag erneut zu verlieren.

Zverev später gegen Angstgegner Cerundolo

Khachanov servierte ohne Probleme aus und trifft nun auf Alex Michelsen. Der US-Amerikaner besiegte seinen Landsmann und Kumpel Learner Tien sicher mit 6:3 und 6:3. Karen Khachanov hat ja in Paris-Bercy 2018 schon ein Turnier der Masters-Serie gewonnen - Michelsen steht zum ersten Mal in einem Viertelfinale auf diesem Level.

Am Abend sind dann der Titelverteidiger und der Turnierfavorit dran. Zunächst muss Alexei Popyrin, der das kanadische Masters im vergangenen Jahr in Montreal gewinnen konnte, gegen Holger Und an. Und dann trifft Alexander Zverev, die Nummer eins in Toronto 2025, auf Angstgegner Francisco Cerundolo.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto