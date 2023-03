ATP München: Zverev, Thiem, Rune, Berrettini, Fritz am Start

Starkes Teilnehmerfeld für die BMW Open 2023: Neben Lokalmatador Alexander Zverev werden auch Dominic Thiem, Matteo Berrettini, Holger Rune und Taylor Fritz am Start sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 13:32 Uhr

© Jürgen Hasenkopf 2016 haben sich Alexander Zverev und Dominic Thiem in München im Halbfinale getroffen

Turnierdirektor Patrik Kühnen wollte neben all den anderen Stars, die ab dem 17. April beim MTTC Iphitos aufschlagen werden, vor allem Taylor Fritz hervorheben. Es sei schon ziemlich lange her, dass eine aktuelle US-amerikanische Nummer eins in München aufschlägt. Und Fritz, der im vergangenen Jahr neben anderen auch das Turnier in Indian Wells gewinnen konnte, wird zum ersten Mal in die bayerische Landeshauptstadt kommen.

Und dabei, Stand jetzt, nicht einmal die Nummer eins sein. Denn die geht an Titelverteidiger Holger Rune, der im vergangenen Jahr von Kühnen mit einer Wildcard ausgestattet worden ist. Apropos: Auch Dominic Thiem, Finalist von 2016, kommt nach sieben Jahren mal wieder nach München. Damals konnte sich der Österreicher übrigens im Halbfinale gegen Alexander Zverev durchsetzen. Der wiederum ist natürlich die größte Attraktion für die heimischen Fans.

Die anderen beiden Wildcards gehen an Jan-Lennard Struff und Oscar Otte. Ebenfalls dabei wird Matteo Berrettini sein, dazu kommen mit Sebastian Baez oder Maxime Cressy interessante Spieler mit völlig unterschiedlichen Ideen, wie man ein Match gewinnen kann.

