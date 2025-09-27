ATP Peking live: Jannik Sinner vs. Terence Atmane im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking auf Terence Atmane. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 11:30 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Das war´s für heute ... ... wir lesen uns schon morgen wieder - beim Match zwischen Alexander Zverev und Corentin Moutet. Bis dann verabschieden wir uns und wünschen noch einen schönen Samstag. In der nächsten Runde... ...trifft Jannik Sinner auf Fabian Maroszan. Die Nummer 57 der Welt konnte sich heute in zwei Sätzen gegen Alexandre Müller durchsetzen. Atmane - Sinner 4:6, 7:5, 0:6 Nach zwei Stunden und 21 Minuten verwertet Sinner seinen ersten Matchball. Atmane hat aber durchaus gezeigt, dass mit ihm in Zukunft auf der Tour noch öfter zu rechnen ist. Sehr unterhaltsamer Spieler der junge Franzose. Atmane - Sinner 4:6, 7:5, 0:5 Das wird sich Sinner nicht mehr nehmen lassen. Nach zwei Stunden und fünfzehn Minuten Spielzeit bekommt Atmane Krämpfe in den Beinen. Voraussichtlich muss er aber nur noch ein Game überstehen. Atmane - Sinner 4:6, 7:5, 0:4 Hart erkämpfter Spielgewinn für Sinner . Zweimal konnte der Italiener aber mit seiner Vorhand "Inside-out" glänzen. Atmane - Sinner 4:6, 7:5, 0:3 Sinner bekommt drei Chancen auf ein Doppelbreak. Die ersten beide wehrt Atmane noch stark ab. Einen mit Ass und einen mit Schmetterball nach einem super druckvolle gespielten Ballwechsel. Aber wie man so schön sagt: Third time`s the charm. Atmane - Sinner 4:6, 7:5, 0:2 Kurze Schrecksekunde bei 40:15: Sinner rutscht beim Versuch noch an den Ball zu kommen leicht aus und liegt kurz mit schmerzverzehrtem Gesicht auf dem Boden. Der Italiener gibt aber wenige Momente danach mit einem Daumen hoch Entwarnung. Atmane - Sinner 4:6, 7:5, 0:1 Atmane kann den Schwung aus dem letzten Game nicht mit in den dritten Satz bringen. Sinner Break zu null. Das kommt uns irgendwie bekannt vor... Atmane - Sinner 4:6, 7:5 Bei 30:40 bekommt Atmane die erste Chance auf den Satzausgleich. Da war aber nicht viel zu holen, der Aufschlag von Sinner zu gut. Ein paar Minuten später ergibt sich ein nächster Breakball, den Atmane verwerten kann. Sinner trägt mit seinem unerzwungenen Vorhandfehler ins Netz aber maßgeblich dazu bei. Atmane - Sinner 4:6, 6:5 Mit einem Ass sichert sich Atmane auf jeden Fall schon mal einen Platz im Tiebreak. Bei dem Verlauf dieses Satzes ist aber auch ein Break zum Satzgewinn nicht auszuschließen. Atmane - Sinner 4:6, 5:5 Sinner ist unbeeindruckt von den Traum-Schlägen die Atmane immer mal wieder einstreut. Da fragt man sich wirklich wie der Franzose "nur" die Nummer 68 der Welt ist. Atmane - Sinner 4:6, 5:4 Atmane serviert gut, Sinner returniert besser. Trotzdem erkämpft sich Atmane das Spiel über Einstand. Der Franzose ist mit seinem offensiven Spiel die meiste Zeit am Drücker und lässt immer mal wieder mit einem schönen Winner aufhorchen. Atmane - Sinner 4:6, 4:4 Sinner hält seinen Aufschlag. Wenn beide Spieler sich jetzt eingegrooved haben, kann das eine sehr spannende Schlussphase im zweiten Satz werden. Atmane - Sinner 4:6, 4:3 Acht Punkte in Folge für Atmane. Überraschung, Überraschung: mal wieder ein Spielgewinn zu null. Das war ein Game der ganz schnellen Sorte. Eine Handvoll guter Aufschläge bringen den Franzosen in Führung. Atmane - Sinner 4:6, 3:3 Wahnsinn, was hier passiert. Die Serie bleibt bestehen. Atmane breakt zurück. Wieder zu null. Die müssen sich ja fast abgesprochen haben. 16 Punkte in Folge gegen den Aufschläger. Atmane - Sinner 4:6, 2:3 Das Match entwickelt sich zu einem Breakfestival. Sinner nimmt seinem Gegner wieder den Aufschlag ohne Punktverlust ab und geht erneut in Führung. In diesem Satz ist jedes Game bisher zu null über die Bühne gegangen. Sehr merkwürdig! Atmane - Sinner 4:6, 2:2 Starke Antwort des Franzosen. Er break direkt im nächsten Spiel zurück. Auch er zu null. Atmane profitiert vor allem von drei unerzwungenen Fehlern von Sinner. Atmane - Sinner 4:6, 1:2 Es läuft bei der Nummer eins des Turniers. Mit dem achten Punkt in Folge holt sich Sinner das erste Break in diesem Satz. Die Returnqualität war in diesem Game einfach zu viel für Terence Atmane. Atmane - Sinner 4:6, 1:1 Sinner lässt sich nicht lumpen und zieht nach. Auch der Italiener muss keinen Punkt abgeben. Ein kleines Highlight ist der Ballwechsel bei 15:0: Stopp und Gegenstopp. Atmane - Sinner 4:6, 1:0 So hat sich Terence den Start in den zweiten Satz vorgestellt. Ohne Punktverlust eröffnet er den zweiten Satz. Fazit I Das Match ist deshalb unterhaltsam, weil Terence ganz viel riskiert. Und weil sich Jannik immer mal wieder einen Lapsus leistet. Das häte auch ins Auge gehen können. Atmane - Sinner 4:6 Da schau her! Jannik wird ein bisschen fehlerhaft, haut eine Vorhand zum 15:40 ins Netz. Insgesamt muss Sinner drei Breakbälle abwehren. Der vierte Satzball sitzt dann aber - mit einem Ass. Und sonst so ... ... heute in Peking? Fabian Marozsan hat gegen Alexandre Müller in zwei Sätzen das Viertelfinale erreicht, Alex de Minaur musste gegen Arthur Rinderknech über die volle Distanz und bis ins Tiebreak des dritten Satzes gehen. Das aber immerhin erfolgreich. Atmane - Sinner 4:5 Terence muss viel riskieren, tut das auch - was bis zum 0:30 nicht gut aussieht, bei den folgenden beiden Punkten sehr wohl. Dann haut der Franzose eine einfache Vorhand ins Aus, kann den ersten Breakball aber abwehren. Und den zweiten auch. Atmane - Sinner 3:5 Was bei Jannik noch nicht so funktioniert, wie er es sich vielleicht wünschen würde: Der Rückhandvolley, wenn er hart angespielt wird. Der Rest läuft aber. Atmane - Sinner 3:4 Terence ist jetzt gut drin, schafft den Spielgewinn mit einem Ass. Atmane - Sinner 2:4 Jannik lässt jetzt nichts anbrennen, schließt das Spiel mit einer feinen Aufschlag-Volley-Variante ab. In der Box ... ... von Jannik seheh wir heute übrigens nur Simone Vagnozzi. Darren Cahill gönnt sich offenbar eine kleine Auszeit zuhause in Australien. Atmane - Sinner 2:3 Gutes Comeback von Atmane, der keinen Punkt des Rückschlägers Sinner zulässt. Ob das etwas mit dem weißen Ärmel zu tun hat, den auch der Franzose trägt? Man weiß es nicht ... Atmane - Sinner 1:3 Jannik macht sich nach 40:15 das Leben unnötig schwer - auch durch zwei schlechte Stopps. In der Folge muss er sogar zwei Breakbälle abwehren, bestätigt dann aber doch noch das seinige. Atmane - Sinner 1:2 Ganz sauberer Vortrag von Jannik nach 30:15: Da gewinnt er drei Punkte in Folge, den ersten nach einem Stopp, den letzten mit einem feinen Rückhandvolley. Das erste Break ist da. Atmane - Sinner 1:1 Terence wehrt sich durchaus. Aber Jannik bleibt stabil. Ausgleich zu 15. Atmane - Sinner 1:0 Das mit dem Break-Plan funktioniert schon mal nicht schlecht. Es geht drei Mal über Einstand. Mit einem Ass macht Terence aber die Führung klar. Gepfiffen wird ... ... die Partie übrigens von Jimmy Pinoargote. Und wir sind schon bereit! Jannik hat die ... ... Wahl gewonnen. Und sich gedacht: Warum das Match nicht mit einem Break beginnen? Im Sommer, da ... ... hat sich Jannik ja ziemlich schwer getan mit dem französischen Linkshänder. Der wiederum hat in Cincinnati das Turnier seines Lebens gespielt. Mit einem Halbfinale bei einem 1000er hat wohl nicht einmal Terence Atmane selbst spekuliert. Guten Morgen aus Peking! Die Frauen haben ihre Matche spünktlich über die Bühne gebracht (kein Wunder bei Iga Swiatek!), jetzt können Jannik Sinner und Terence Atmane also pünktlich an den Start gehen. Und dort anschließen, wo sie im Sommer in Cincinnati aufgehört haben. Nur bei weniger sportlichen Temperaturen.

© Getty Images Jannik Sinner und Terence Atmane haben sich zuletzt in Cincinnati getroffen

Sinner und Atmane sind sich auf der ATP-Tour erst einmal begegnet, vor ein paar Wochen im Halbfinale von Cincinnati. Dass der Südtiroler so weit kommen würde, war keine Überraschung. Für Atmane war der Einzug in die Vorschlussrunde des 1000ers aber der größte Karriere-Erfolg.

Der Franzose wehrte sich auch tapfer. Am Ende behielt aber Jannik Sinner mit 7:6 (4) und 6:4 die Oberhand.

Sinner vs. Atmane - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Terence Atmane gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Peking