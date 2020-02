ATP Pune: Cedric-Marcel Stebe schlägt Ivo Karlovic

Cedric-Marcel Stebe steht beim ATP-Tour-250-Turnier in Pune in Runde zwei. Der Deutsche besiegte Ivo Karlovic mit 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2020, 15:34 Uhr

Cedric-Marcel Stebe hat in Pune zum Auftakt reüssiert

Stebe hatte zuletzt bei den Australian Open Benoit Paire bis in den fünften Satz hinein gefordert, gegen Karlovic benötigte der Linkshänder, der an der TennisBase in Oberhaching trainiert, lediglich 64 Minuten, um den Einzug in Runde zwei festzuzurren. Stebe trifft nun auf den an Position zwei gesetzten Litauer Ricardas Berankis.

Neben Stebe sind in Pune auch noch Peter Gojowckzyk und Yannick Maden am Start. Maden trifft auf Lokalmatador Prainesh Gunneswaran, Gojowczyk auf James Duckworth aus Australien.

