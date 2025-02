ATP Rio de Janeiro: Zverev rettet sich vor Erst-Runden-Aus

Bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro konnte Alexander Zverev einem frühen Turnier-Aus gerade so entkommen. Der Topgesetzte besiegte Yunchaokete Bu mit 7:6 (4) und 6:4.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 02:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev meistert Auftaktmatch in Rio

Zum Auftakt in Rio durfte Zverev in der Abend Session aufschlagen, ein kleiner Trost bei den hohen Temperaturen, die auch in der Nacht auf 30 Grad kletterten. Was anfangs nach einer schnellen Partie aussah, entwickelte sich zu einem intensiven 2:04 Stunden-Match in der brasilianischen Hitze.

Denn eigentlich sah es zu Beginn nach einem schnellen Matchgewinn für Zverev aus. Der Deutsche legte zu Beginn einen Blitzstart gegen den chinesischen Bu hin, der sein Sandplatz-Debut auf der ATP-Tour feierte. Bu ließ sich von der 4:1-Führung des Topgesetzten aber nicht beeindrucken und breakte den Favoriten zum 3:4. Zverev brillierte zwar immer wieder mit seiner Vorhand Inside-Out, fing aber sonst an, mehr und mehr Fehler zu machen.

Das Match nahm im Vergleich zum Beginn eine völlig andere Richtung an. Aufgrund der eigenen Unforced Errors spielte der Australian Open-Finalist defensiver, was sein chinesischer Kontrahent ausnutzte und zum 4:4 aufholte. Mit zwei Doppelfehlern gab die Nummer zwei der Welt sein Aufschlagspiel zum 4:5 ab. Trotz Satzball für Bu gelang dem Hamburger das Re-Break und Zverev rettete sich vor einem frühen Satzrückstand. Es ging in den Satztiebreak, den der Topgesetzte mit einem Vorhand-Winner mit 7:4 für sich entschied.

Die Nummer 69 blieb von dem Satzrückstand unbeeindruckt und ging im zweiten Durchgang mit 3:2 in Führung. Zverev hingegen blieb deutlich unter seinem Niveau und hatte Schwierigkeiten seinen ersten Aufschlag und einen Ausweg zu finden. Trotz der Unforced Errors gelang dem 23-fache Titelträger das Break zum 5:4. Zum Matchgewinn servierte der Deutsche wieder mit mehr Selbstbewusstsein und offensiver und beendete die intensive Partie. Im Achtelfinale trifft der Turnierfavorit auf Alexander Shevchenko – jetzt geht es erstmal in die verdiente Pause.

Hier das Einzel-Tableau der Herren