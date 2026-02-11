ATP Rotterdam: Auger-Aliassime nimmt Auftakthürde

tennisnet.com

Der an zwei gesetzte Felix Auger-Aliassime ist erfolgreich ins Turnier in Rotterdam gestartet. 

von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 11.02.2026, 21:43 Uhr

© Getty Images

Auger-Aliassime gewann am Mittwochabend gegen den Australier Alexei Popyrin mit 7:5, 6:3 und steht damit im Achtelfinale des 500er-Turniers in den Niederlanden. “FAA” trifft nun auf Hamad Medjedovic, der als Lucky Loser ins Feld gerutscht war und Zizou Bergs zum Auftakt der Hauptfeldspieler besiegte. 

Auger-Aliassime hatte in Rotterdam in 2022 gewonnen. 

Topgesetzt ist in diesem Jahr der Australier Alex de MInaur, der ebenfalls bereits in der Runde der letzten 16 steht - und in einem hoch antizipierten Match auf Stan Wawrinka trifft, am Donnerstag ab 14.30 Uhr. Ebenfalls dann im Einsatz, allerdings erst am Abend: Jan-Lennard Struff - er bekommt es mit Alexander Bublik zu tun. 

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist in diesem Jahr nicht dabei.

Zum Einzel-Draw in Rotterdam

