ATP ´s-Hertogenbosch: Ein paar Enttäuschte und viel Lokalkolorit

Die Besetzung beim ATP-Tour-250-Turnier in ´s-Hertogenbosch ist ganz ordentlich. Für einige Starter gilt es, die Enttäuschung von Paris abzustreifen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2026, 07:40 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev steigt in dieser Woche auf Rasen ein

Dass Daniil Medvedev den roten Sand nicht besonders schätzt, ist allgemein bekannt. Wenn Medvedev aber sieht, wie einfach er es in diesem Jahr gehabt hätte, bei eigentlich anständiger Form bei den French Open weit zu kommen - vielleicht sogar ins Finale - dann kommt der Russe vielleicht doch ins Grübeln.

Aber: Das Schöne am Tennissport ist ja, dass man in der Regel schon bald die Möglichkeit bekommt, eine Scharte auszuwetzen. Im Fall von Daniil Medvedev heißt das: er könnte ja beim traditionellen 250er auf Rasen in ´s-Hertogenbosch weit kommen. Nur ein kleiner Trost nach einem Major-Aus in Runde eins. Aber es hilft ja nix.

Auger-Aliassime führt die Setzliste an

Medvedev startet in den Niederlanden jedenfalls an Position drei gesetzt, trifft nach einem Freilos entweder auf Yunchaokete Bu aus China oder den erst 17-jährigen Thijs Boogard. Der wie sein ein Jahr älterer Landsmann Mees Rottgering eine Wildcard bekommen hat.

Pikant wird möglicherweise das Duell zweier weiterer Lokalfavoriten, die Auslosung hat nämlich Tallon Griekspoor und Botin van de Zandschulp zueinander geführt.

Ganz oben im Tableau steht Félix Auger-Aliassime, der in Roland-Garros ja eigentlich schon in Runde eins gegen Daniel Altmaier ausgeschieden war. Und der sich dann aber doch fast grämen musste, nicht ins Endspiel gekommen zu sein. Alex de Minaur war davon selbst theoretisch weiter entfernt. Der Australier schlägt in ´s-Hertogenbosch als Nummer zwei auf.

Hier das Einzel-Tableau in ´s-Hertogenbosch

