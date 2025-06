ATP 's-Hertogenbosch: Gabriel Diallo gewinnt sein erstes Turnier

Der Kanadier Gabriel Diallo hat den Titel beim Rasenturnier in 's-Hertogenbosch gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.06.2025, 16:55 Uhr

Gabriel Diallo

Diallo schlug im Endspiel Zizou Bergs mit 7:5, 7:6 (8) und holte sich damit seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. In Almaty hatte er 2024 sein bislang einziges Finale erreicht.

Auf dem Weg ins Finale hatte Diallo unter anderem den an drei gesetzten Karen Khachanov besiegt, im Halbfinale dann den an zwei notierten Ugo Humbert. Dabei war Diallo fast schon draußen: In Runde 2 musste er gegen Jordan Thompson zwei Matchbälle abwehren.

Im neuen ATP-Ranking wird der 23-Jährige am Montag erstmals die Top 50 knacken.