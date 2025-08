ATP Toronto: Defensivkünstler de Minaur bricht Tiafoe im Achtelfinale

Washington-Champion Alex de Minaur hat mit einem 6:2, 4:6 und 6:4 gegen Frances Tiafoe nun auch das Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto erreicht. Und dabei mal wieder seine Abwehrkünste unter Beweis gestellt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.08.2025, 21:31 Uhr

© Getty Images Washington-Champion Alex de Minaur bleibt auch in Toronto auf Titelkurs

Gegen Alex de Minaur muss man jeden Punkt nicht zweimal, sondern mindestens dreimal machen. Und wem das nicht gelingt, der hat mit den Konsequenzen zu leben. Und das bedeutet häufig: mit dem Abschied aus einem ATP-Turnier. So st es Frances Tiafoe am Sonntagnachmittag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto ergangen. Und sinnbildlich dafür war ein Ball beim Stand von 4:4 im dritten Satz, den Tiafoe schon mehrfach gewonnen hatte. Und der dann doch an den Australier ging.

De Minaur gewann mit 6:2, 4:6 und 6.4 und wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und Alejandro Davidovich Fokina. Sollte sich der Spanier durchsetzen, käme es zu einer Wiederauflage des Endspiels von Washington am vergangenen Samstag. Da hatte Davidovich Fokina seinen ersten Turniersieg schon auf dem Schläger - aber de Minaur nutzte seine allerletzten Chancen, um doch als Champion vom Court zu gehen.

Zverev morgen gegen Popyrin

Nach dem Ausscheiden von Tiafoe haben am Sonntagabend in Toronto zwei weitere Amerikaner die Chance, es besser als Big Foe zu machen. Zunächst einmal Ben Shelton, der es mit Flavio Cobolli zu tun bekommt. Und danach muss Taylor Fritz noch gegen Jiri Lehecka ran.

Turnierfavorit Alexander Zverev hatte sich ja bereits gestern für das Viertelfinale qualifiziert. Zverev spielt morgen ab 19 Uhr Ortszeit (also um 01:00 Uhr MESZ am Dienstag) gegen Titelverteidiger Alexei Popyrin aus Australien.

