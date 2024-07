ATP Umag: Rublev dreht Match zum Halbfinaleinzug

Bei dem ATP-Tour-250-Turnier in Umag stehen bereits drei Kandidaten für das Halbfinale fest. Andrey Rublev konnte sich in drei Sätzen gegen Fabian Marozsan durchsetzen. Ebenso wie der viertgesetzte Francisco Cerundolo, der Lorenzo Sonego bezwang. Jakub Mensik schaffte den Einzug unter die letzten Vier in zwei glatten Sätzen. Die letzte Viertelfinalpaarung, Lorenzo Musetti und Dusan Lajovic, treffen heute Nacht aufeinander.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.07.2024, 22:59 Uhr

© Getty Images

Auf der ATP-Tour lief es in letzter Zeit nicht immer glatt für den 26-jährigen Rublev. Nach dem spektakulären Turniergewinn bei dem Masters in Madrid fiel der Russe in ein kleines Tief. Auch heute sah es so aus, als müsste sich der Weltranglistenneunte erneut frühzeitig bei einem Turnier verabschieden, doch der Topgesetzte drehte die Partie gegen Fabian Marozsan und dominierte dann deutlich den endscheidenden Satz.

Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Spieler, die besonders im ersten Satz mit ihrer ersten Aufschlagquote zu kämpfen hatten. Daher gelangen dem ungesetzten Ungar auch drei Breakbälle, wovon Marozsan den Dritten als Satzball zum 7:5 nutzte. Im zweiten Satz sicherte sich Rublev die frühe Führung und den letztendlichen Satzgewinn mit 6:3. Der Topgesetzte war nun gelöster und entschied den dritten Satz mit 6:2 für sich. Der 26-jährige steht somit erstmals seit dem Titelgewinn des Masters in Madrid wieder in einem Halbfinale der ATP-Tour.

Im Laufe des Tages konnte sich bereits der an viergesetzte Francisco Cerundolo in einem spannenden Drei-Satz-Match gegen den Italiener Lorenzo Sonego durchsetzen. Mit einem 6:4, 2:6 und 7:6 (7:2)-Sieg steht der Argentinier unter den letzten Vier. Ebenso im Halbfinale ist Jakub Mensik, der mit dem heutigen Zwei-Satz-Sieg gegen Tseng Chun-hsin, im vierten Halbfinale seiner diesjährigen Saison steht und weiterhin um seinen ersten Titel auf der ATP-Tour kämpfen kann. Der zweitgesetzte Lorenzo Musetti spielt heute in der Nacht um das letzte Ticket fürs Halbfinale. Viertelfinalgegner ist der Serbe Dusan Lajovic.