ATP Washington: Fritz führt US-Quartett im Viertelfinale an

Turnierfavorit Taylor Fritz ist souverän in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Washington eingezogen. Den Schlager eben dort bestreiten aber zwei Landsleute: Ben Shelton und Frances Tiafoe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2025, 07:04 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz ist weiterhin blendend in Form

Die gute Form von Taylor Fritz hält weiterhin an. Der Wimbledon-Halbfinalist ließ gegen Matteo Arnaldi im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Events in Washington nichts anbrennen, gewann sicher mit 6:3 und 6:4. Nächster Gegner wird der Spanier Alejandro Davidovich Fokina sein. Fritz hatte zuletzt ja die Titel in Stuttgart und Eastbourne geholt, allerdings auf Rasen.

Das Schlagermatch in der Runde der letzten acht bestreiten aber Ben Shelton und Lokalmatador Frances Tiafoe. Letzterer setzte sich gegen Vorjahres-Finalist Flavio Cobolli überzeugend mit 6:1 und 6:4 durch. Und freut sich auf das Treffen mit Shelton. “Er ist ein großartiger Spieler, ein guter Freund von mir.” Im vergangenen Jahr waren sich die beiden in der dritten Runde bei den US Open begegnet, Tiafoe gewann diese Partie in fünf Sätzen. Im Head-to-Head hat aber Shelton die Nase mit 2:1-Siegen noch vorne.

Auch Medvedev noch im Rennen

In der unteren Tableau Hälfte ist mit Brandon Nakashima ein weiterer US-Amerikaner vertreten. Nakashima trifft nach seinem Zwei-Satz-Erfolg gegen Cameron Norrie nun auf den Australier Alex de Minaur.

Und auch Daniil Medvedev ist noch im Rennen um das Championat in Washington. Der Russe bekommt es im Viertelfinale mit Lucky Loser Corentin Moutet zu tun. Die Chancen auf den Titel in der US-Hauptstadt stehen für Medvedev nicht schlecht: Schließlich hat er hier noch nie gewonnen - all seine Championate kamen ja in unterschiedlichen Städten zustande. Allerdings: Zuletzt durfte Medvedev 2023 in Rom einen Siegerpokal hochstemmen.

