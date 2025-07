ATP Washington: Medvedev und Fritz verschenken Siege

Nächste Enttäuschung für Daniil Medvedev beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington: Der Russe unterlag Corentin Moutet im Viertelfinale mit viel eigenem Zutun. Auch Turnierfavorit Taylor Fritz ist ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 07:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Auch in Washington hat es für Daniil Medvedev eine Enttäuschung gesetzt

Gegen französische Gegner tut sich Daniil Medvedev ganz grundsätzlich schwer, warum auch immer. Und also ist Medvedev sicherlich nicht leichten Herzens in die Viertelfinal-Partie gegen Corentin Moutet in Washington gegangen. Satz eins verlief dann auch gemäß Papierform, schließlich war der Russe als Nummer acht gestartet, Moutet nur als Lucky Loser in das Tableau gerutscht.

Beim Stand von 6:1, 4:6 und 4:5 aus Sicht von Medvedev musste das Match aber wegen eines Gewitters länger unterbrochen werden. Und nach Rückkehr spendierte Daniil Medvedev seinem Gegner einfach mal so drei Doppelfehler. Moutet konnte gar nicht anders, als dieses Geschenk anzunehmen. Und trifft nun im Halbfinale auf Alex de Minaur. Der Australier besiegte Brandon Nakashima überzeugend mit 6:4 und 6:4.

In der oberen Tableau-Hälfte durften sich die Fans in Washington am Duell der beiden Kumpels Ben Shelton und Frances Tiafoe erfreuen. Letzterer konnte seinen „Heimvorteil“ aber nicht nutzen (auch der Auftritt in den Farben des NFL-Teams Washington Commander half diesmal nicht wesentlich weiter), Shelton gewann mit 7:6 (2) und 6:4. Und trifft nun auf Alejandro Davidovich Fokina.

Der Spanier stand gegen Turnierfavorit Taylor Fritz weit nach Mitternacht eigentlich schon auf verlorenem Posten. Fritz servierte beim Stand von 5:3 im dritten Satz schon auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Aber Davidovich Fokina holte sich die letzten vier Spiele, gewann noch mit 7:6 (2), 3:6 und 7:5.

Hier das Einzel-Tableau in Washington