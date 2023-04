ATP Weltrangliste: Novak Djokovic überholt Alcaraz, Dominic Thiem fällt zurück

Novak Djokovic ist zurück an der Spitze der ATP-Weltrangliste. Neben dem Serben sind Daniil Medvedev und Jannik Sinner die Gewinner der dieswöchigen Aktualisierung. Dominic Thiem hingegen ist etwas zurückgefallen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.04.2023, 09:54 Uhr

Novak Djokovic ist zurück an der Weltranglistenspitze

Für Carlos Alcaraz war bereits vor dem Sunshine Double in Indian Wells und Miami klar, dass die Verteidigung der Topposition in der Weltrangliste einer Herkulesaufgabe gleichkäme: Um am heutigen Montag weiterhin auf Platz eins geführt zu werden, hätte der spanische Youngster beide Events gewinnen können. Das ist dem 19-Jährigen nach einer engen Halbfinalniederlage in Miami nur knapp nicht gelungen.

Der Nutznießer: Novak Djokovic. Der Serbe war zwar in den USA aufgrund geltender Einreisebestimmungen nicht dabei, hat sich die Weltranglistenposition eins jedoch kampflos wieder zurückgeholt. Der 35-Jährige führt das Ranking knapp 400 Punkte vor Konkurrent Alcaraz an, Stefanos Tsitsipas bleibt unverändert Dritter.

Dahinter gibt es weitere Änderungen zu vermelden: Daniil Medvedev hat Casper Ruud überholt und ist neuer Vierter, Andrey Rublev schob sich vor Felix Auger-Aliassime und ist neuer Sechster. Und Jannik Sinner hat zwei Plätze gut gemacht und liegt knapp hinter Holger Rune auf Weltranglistenplatz neun. Komplettiert werden die Top Ten vom US-Amerikaner Taylor Fritz, der wenige Punkte vor Karen Khachanov liegt. Der Russe hat mit seinem Halbfinaleinzug in Miami fünf Plätze gut gemacht.

Thiem und Zverev verlieren etwas

Bester Deutscher ist trotz dem schwachen Abschneiden in Miami weiterhin Alexander Zverev. Der gebürtige Hamburger hat einen Platz eingebüßt und ist die aktuelle Nummer 15 der Tenniswelt. Der nächste Deutsche lässt dann auf sich warten, mit Platz 90 ging es auch für Oscar Otte einige Plätze nach hinten. Jan-Lennard Struff hingegen hat drei Plätze gut gemacht und ist damit zurück in den Top 100 der Tenniswelt.

Weiterhin kein Teil der Top 100 ist Dominic Thiem. Der Österreicher rutscht nach enttäuschendem Saisonstart weiter ab und wird aktuell knapp hinter Daniel Altmaier (108.) nur noch auf Platz 111 geführt. Damit ist Thiem zwar weiterhin bester Österreicher im Klassement, Jurij Rodionov (120.) und Sebastian Ofner (122.) lauern jedoch bereits knapp dahinter. Und letzterer ist auch Thiems Auftaktgegner beim ATP-250-Event von Estoril.

