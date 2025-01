Australian Open: Andreeva und Shnaider revanchieren sich für Olympia-Pleite

Mirra Andreeva und Diana Shnaider haben im Doppel-Wettbewerb der Australian Open etwas überraschend Sara Errani und Jasmine Paolini geschlagen. Im Finale von Olympia hatten sich noch die Italienerinnen durchsetzen können.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 10:49 Uhr

© Getty Images In Paris hatten Sara Errani und Jasmine Paolini die Nase vorne

So sieht echte Frustbewältigung aus. Nur wenige Stunden nach dem glatten Aus gegen Aryna Sabalenka stand Mirra Andreeva bei den Australian Open schon wieder auf dem Court. Und zwar an der Seite von Diana Shnaider zur Wiederauflage des olympischen Doppel-Finales gegen Sara Errani und Jasmine Paolini. Und im Gegensatz zur Partie in Paris hatten diesmal die beiden Russinnen die Nase vorne. Andreeva und Shnaider gewannen mit 7:5 und 7:5 und zogen damit ins Achtelfinale ein.

Schon eine Runde weiter ist eines der wohl spannendsten neuen Doppelpaarungen auf der WTA-Tour: Jelena Ostapenko und Altmeisterin Su-Wei Hsieh. Die beiden setzten sich gegen Timea Babos und Nicole Melichar-Martinez sicher mit 6:3 und 6:4 durch.

An Position eins gesetzt sind die Wimbledon-Siegerinnen Katerina Siniakova und Taylor Townsend gestartet. Siniakova hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit Coco gauff ja auch die French Open gewonnen.

Hier das Doppel-Tableau der Frauen