Australian Open: Carlos Alcaraz zieht trotz Anlaufschwierigkeiten souverän ins Viertelfinale ein

Carlos Alcaraz ist durch einen souveränen Dreisatzerfolg über Tommy Paul ins Viertelfinale der Australian Open eingezogen. Dabei ließ sich der Spanier auch von einem Fehlstart und einem medizinischen Notfall nicht aus der Ruhe bringen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 06:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz setzte sich gegen Tommy Paul durch

Carlos Alcaraz steht zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale der Australian Open. Der Weltranglistenerste gewann seine Achtelfinalpartie gegen den US-Amerikaner Tommy Paul am Sonntag souverän mit 7:6 (6), 6:3 und 7:5 und ließ sich dabei zu keinem Zeitpunkt aus der Fassung bringen.

Alcaraz erwischte in der Rod Laver Arena einen schwachen Start und gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab. Paul wusste das Break bis Mitte des ersten Satzes zu transportieren, musste dann aber das Break zum 4:4 hinnehmen. Wenig später wurde die Partie aufgrund eines medizinischen Notfalls unterbrochen.

Alcaraz im Viertelfinale gegen de Minaur oder Bublik

Die Stuhlschiedsrichterin Marija Cicak forderte die beiden Spieler im Tiebreak, zu pausieren und klärte sie anschließend darüber auf, dass eine medizinische Behandlung im Gange sei. Nach rund 15 Minuten Unterbrechung und einer kurzen Aufwärmphase wurde das Match fortgesetzt. Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie eine ältere Dame geschwächt, aber in stabilem Zustand von ihrem Platz weggeführt wurde

Im Tiebreak behielt Alcaraz anschließend knapp mit 8:6 die Oberhand, damit war Pauls ganz großer Widerstand gebrochen. Der Spanier hatte das Geschehen dank einer hochkonzentrierten Vorstellung stets im Griff und verwandelte nach 2:44 Stunden Spielzeit per Servicewinner seinen ersten Matchball.

"Ich habe ein gutes Spiel gemacht, das war von beiden Seiten hohes Niveau", sagte Alcaraz nach der Partie. In der nächsten Runde trifft der 22-Jährige auf Alex de Minaur oder Alexander Bublik. Über das Viertelfinale kam der Iberer, der in einer Woche als jüngster Spieler aller Zeiten den Karriere-Grand-Slam komplettieren könnte, in Melbourne noch nie hinaus.

Das Einzel-Tableau in Melbourne