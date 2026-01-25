Australian Open live: Alexander Bublik gegen Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Bublik trifft im Achtelfinale der Australian Open auf Alex de Minaur. Das Match gibt es nicht vor 9 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery+.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 19:23 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik und Alex de Minaur treffen zum sechsten Mal aufeinander.

Night Session in der Rod Laver Arena! Das Duell zwischen Alexander Bublik und Alex de Minaur verspricht im Vorfeld eine große Tennisparty auf der größten Bühne, die Melbourne zu bieten hat. Alex de Minaur ist die große Hoffnung der australischen Fans, der extrovertierte Bublik gilt als der perfekte Gegner für einen unterhaltsamen Fight.

Im direkten Vergleich hat Alex de Minaur die Führung inne. Drei von fünf Duellen gingen an den Australier, die letzten beiden Duelle gingen jedoch an Bublik.

Bublik vs. de Minaur – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Bublik und Alex de Minaur bei den Australian Open gibt es nicht vor 9 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.