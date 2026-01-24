Australian Open: Valentin Vacherot begeistert mit "Bananen-Return"

Valentin Vacherot unterlag in seinem Drittrundenduell am Samstag dem US-Amerikaner Ben Shelton. Das spielerische Highlight setzte in der Partie jedoch der Monegasse, der mit einem sehr außergewöhnlichem Return für Begeisterung auf den Rängen sorgte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 21:06 Uhr

© Getty Images Valentin Vacherot spielte gegen Ben Shelton einen außergewöhnlichen Return.

Gereicht hat es am Samstag nicht für Valentin Vacherot in der dritten Runde gegen Ben Shelton. Glatt in drei Sätzen ging der an Position 30 gesetzte Monegasse in Runde drei aus dem Turnier. Trotz der klaren Niederlage sorgte der 27-Jährige jedoch für ein absolutes Highlight der ersten Turnierwoche. Denn ein Vorhandreturn nahm eine ganze besondere Flugkurve.

Es sah im ersten Moment fast etwas unbeholfen aus, wie Valentin Vacherot beim Stand von 3:3 und 40:0 den Aufschlag seines Gegners spielte. Zunächst sah es auch so aus, als würde der Ball weit im Aus landen. Doch wie von Geisterhand fand die Filzkugel den Weg zurück ins Feld und kam als „Bananenflanke“, wie sie einst der HSV-Fußballprofi Manni Kaltz prägte, ins Feld von Shelton.

Der Punkt und damit das Spiel zum 4:3 ging dann trotzdem an Ben Shelton, der sich zumindest äußerlich vom Zauberschlag seines Gegners unbeeindruckt zeigte. Valentin Vacherot konnte nach zwei Siegen zumindest kurzzeitig ein letztes Ausrufezeichen bei den diesjährigen Australian Open setzen. Als erster Monegasse gelang dem Sieger des letztjährigen Masters in Shanghai der Einzug in die dritte Runde bei einem Grand Slam.