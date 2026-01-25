Australian Open live: Alexander Zverev gegen Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der Australian Open auf Francisco Cerundolo. Das Match gibt es nicht vor 7 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 17:01 Uhr

© Getty Images Francisco Cerundolo (li.) und Alexander Zverev spielen um den Einzug in das Viertelfinale bei den Australian Open.

Alexander Zverev muss für den Viertelfinaleinzug den Argentinier Francisco Cerundolo bezwingen. Der 21. des ATP-Rankings siegte in der vorherigen Runde gegen Andey Rublev glatt in drei Sätzen und unterstreicht damit eine gute Form in Melbourne.

Im direkten Vergleich liegt der Argentinier vorne. Drei der fünf bisherigen Duelle gingen an Cerundolo, die letzten beiden Begegnungen gestaltete allerdings Alexnder Zverev siegreich. Die letzte Partie bestritten beide Kontrahenten im Viertelfinale des letztjährigen Davis Cups, mit einem Zweitzsatzerfolg für Zverev.

Zverev vs. Cerundolo – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Francisco Cerundolo bei den Australian Open gibt es nicht vor 7 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.