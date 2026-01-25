Australian Open live: Carlos Alcaraz gegen Tommy Paul im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Achtelfinale der Australian Open auf Tommy Paul. Das Match gibt es nicht vor 3:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery+.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 19:18 Uhr

© Getty Images Tommy Paul (li.) und Carlos Alcaraz kennen sich bereits aus vorherigen Duellen auf der Tour.

Wird Tommy Paul ein Stolperstein für Carlos Alcaraz? Der US-Amerikaner zog ohne Satzverlust in die vierte Runde von Melbourne ein, profitierte zudem von der Aufgabe nach zwei Sätzen von Alejandro Davidovich Fokina in der dritten Runde. Paul geht also ausgeruht in den Schlagabtausch mit dem Weltranglistenersten.

Im direkten Vergleich hat Carlos Alcaraz die Nase vorn. Fünf von sieben Duellen gingen an den Spanier, der auch das letzte Aufeinandertreffen im Viertelfinale der French Open klar in drei Sätzen gewann.

Alcaraz vs. Paul – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Tommy Paul bei den Australian Open gibt es nicht vor 3:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Matchtracker.