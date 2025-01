Australian Open Padel: Patrick Rafter mit erfolgreichem Start

Patrick Rafter, zweimaliger Champion bei den US Open im Tennis, hat bei den Silver Australian Open einen erfolgreichen Start ins Padel-Jahr hingelegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 19:08 Uhr

© World Padel Tour Patrick Rafter versucht sich neuerdings beim Padel

Sam Querrey, Jack Sock oder James Blake mögen sich aktuell ziemlich erfolgreich dem Pickleball verschrieben haben - Pat Rafter hat dagegen eine andere Route genommen. Nämlich zum Padel. Natürlich hat Rafter mit seinen 52 Jahren ein paar Lenze mehr auf dem Buckel als die genannten US-Boys. Beim Silver Australian Open in Sydney hinterließ der zweimalige Champion der US Open im Tennis dennoch einen guten Eindruck. Und steht mit Partner Marious Zelba in der zweiten Runde.

Dort wäre es beinahe gegen den Sohn eines seiner alten Weggefährten gegangen. Aber Max Björkman, der Filius von Schwedens Doppel-Legende Jonas Björkman, musste sich zum Auftakt an der Seite von Victor Forsberg gleich geschlagen geben.

Die ganz großen Stars der Padel-Szene, die sich in erster Linie aus Spanien und Argentinien rekrutieren, sind in Sydney nicht am Start. Der Saisonabschluss beim Masters in Barcelona liegt ja erst ein paar Tage zurück.