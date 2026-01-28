Australian Open Podcast, Tag 11: Iga verschenkt nichts

Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 16:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek und ihre Bezwingerin Elena Rybakina am Mittwoch in Melbourne

Ricky Gervais würde den heutigen Tag in Melbourne wohl als "a bit of a downer" beschreiben. Dass Mira Antonitsch (tennisnet) dennoch Positives zu berichten findet (Sinner!! Rybakina!!!), überrascht en Producer Jens Huiber aber keineswegs.

