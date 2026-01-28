Australian Open Podcast, Tag 11: Iga verschenkt nichts
Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 16:27 Uhr
Ricky Gervais würde den heutigen Tag in Melbourne wohl als "a bit of a downer" beschreiben. Dass Mira Antonitsch (tennisnet) dennoch Positives zu berichten findet (Sinner!! Rybakina!!!), überrascht en Producer Jens Huiber aber keineswegs.
Hier der Podcast zum Anhören bei Open Spotify.
Hier der Podcast zum Anhören bei Apple-Podcasts.