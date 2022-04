Babys sind da! Kiki Bertens und Nicole Gibbs im Gleichschritt

Herzlichen Glückwunsch an Kiki Bertens und Nicole Gibbs!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.04.2022, 12:46 Uhr

© Instagram / @kikibertens Kiki Bertens

Die beiden ehemaligen Profispielerinnen (Bertens war einst die Nummer 4 der Welt, Gibbs die 68) haben in den vergangenen Tagen ihre Babys zur Welt gebracht.

Bertens postete auf Instagram ein Foto mit Sohn Mats, der am 3. April auf die Welt gekommen war - Daria Saville, Anett Kontaveit, Tamira Paszek, Sorana Cirstea, Elise Mertens gehörten zu den ersten Gratulanten.

Gibbs hatte bereits am 31. März bereits Töchterchen Sky Jay auf die Welt gebracht - Madison Keys, Venus Williams und auch Sängerin Jewel gratulierten herzlich.

Bertens hatte ihre Laufbahn mit den Olympischen Spielen in Tokio beendet, in den letzten Monaten davor hatte sie mit Fußproblemen zu kämpfen gehabt. "Der Tank ist ziemlich leer", erklärte sie schließlich ihren Weg in die Tennisrente.

Gibbs hatte bereits im Januar 2021 das Ende ihrer Laufbahn bekannt gegeben.