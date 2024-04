Billie Jean King Cup: Deutschland trifft auf Großbritannien

Die deutschen Tennis-Frauen treffen im Achtelfinale des Billie Jean King Cup auf Großbritannien. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in London für die Finalrunde vom 12. bis 20. November in Sevilla. Dabei wird im Gegensatz zum Vorjahr direkt in K.o.-Runden gespielt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 30.04.2024, 14:06 Uhr

© Getty Images Das Team von Rainer Schüttler erwartet in Sevilla eine spannende Aufgabe

Kanada als Titelverteidiger, Italien als Vorjahresfinalist, Australien und Tschechien sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert - die Auswahl von Kapitän Rainer Schüttler möchte folgen und würde in der Runde der letzten Acht auf Kanada treffen. Deutschland hatte sich mit einem 3:1 in Brasilien für das Turnier in Andalusien qualifiziert. Laura Siegemund avancierte dabei mit zwei gewonnenen Einzelpartien zur Matchwinnerin.