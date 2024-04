Billie Jean King Cup: Schüttler will Kerber und Co. auf Hexenkessel vorbereiten

Tamkapitän Rainer Schüttler will die deutschen Tennis-Frauen vor dem Billie Jean King Cup Duell mit Brasilien auf die besondere Atmosphäre einstellen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.04.2024, 17:14 Uhr

© Getty Images Rainer Schüttler und Deutschland wollen in Brasilien bestehen

"Wir müssen schon im Vorhinein darüber sprechen, dass es sehr laut werden wird. Die brasilianischen Fans werden viel Lärm machen und auch versuchen, uns zu stören. Darauf müssen wir uns mental gut vorbereiten", sagte er nach dem ersten Tag vor Ort in Sao Paulo.

Die Halle Ginasio Ibirapuera, in der die Matches am Freitag und Samstag ausgetragen werden, bietet rund 10.000 Plätze. Gespielt wird auf Sand. Das deutsche Team mit Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Eva Lys hat sich in Sao Paulo "mittlerweile gut eingelebt", versicherte Schüttler. Die erste Trainingseinheit vor Ort fand am Montag statt.

Über die Aufstellung gegen die Brasilianerinnen, die von der Weltranglisten-13. Beatriz Haddad Maia angeführt werden, will sich Schüttler erst in den kommenden Tagen nach den Trainingseindrücken Gedanken machen. "Wir werden dann die Spielerinnen aufstellen, bei denen wir der Meinung sind, dass sie in dem jeweiligen Match-up die besten Chancen haben."

Haddad Maia als Schlüsselspielerin

Schüttler zeigt sich für das Wochenende "sehr positiv gestimmt", nicht zuletzt aufgrund der "super Stimmung im Team". Dass die deutschen Frauen 2020 und 2023 gegen die Brasilianerinnen gewannen, lasse keine Schussfolgerungen auf das Duell am Wochenende zu, warnte er. Haddad Maia sei damals nicht dabei gewesen, sie könne aber "schnell mal drei Punkte holen. Die müssen wir versuchen zu knacken. Dazu sind auch die anderen Spiele keine Selbstläufer".

Die Matches in Sao Paulo beginnen am Freitag um 23.30 Uhr MESZ, am Samstag ab 15.00 Uhr MESZ. Die Siegermannschaft qualifiziert sich für die Endrunde, die im November erneut in Sevilla stattfindet. Das Verlierer-Team muss in den Play-offs um den Verbleib in der Weltgruppe kämpfen.