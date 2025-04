BMW Open 2025: Shelton nach Sieg über Cerundolo erster Finalist

Ben Shelton ist mit einem 2:6, 7:6 (7) und 6:4 gegen Francisco Cerundolo als erster Spieler in das Endspiel der BMW Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.04.2025, 15:56 Uhr

© Getty Images Ben Shelton steht bei seinem ersten München-Auftritt gleich im Finale!

Der gemeine Tennisfreund hat sicherlich schon bessere Matches gesehen als das erste Halbfinale der BMW Open 2025. Denn die Fehler auf beiden Seiten des Netzes waren doch klar in der Überzahl. Aber für Francisco Cerundolo ging es ja um den Einzug in sein erstes 500er-Endspiel überhaupt. Und für Ben Shelton um das erste auf Sand - in Tokio hat der US-Amerikaner auf Hartplatz ja schon mal in dieser Kategorie zugeschlagen.

Der Frühsommer war jedenfalls zurückgekehrt an diesem Karsamstag. Das hieß auch: Die Bälle, vor allem jene von Ben Shelton, flogen wieder wie zu beginn der Woche.Was dem Linkshänder nicht immer zum Vorteil gereichte. Cerundolo ließ sich weniger zuschulden kommen, gewann den ersten Satz nach einer knappen halben Stunde mit 6:2.

Shelton verwertet zweiten Matchball

Durchgang zwei begann mit einer Unkonzentriertheit von Cerundolo, der erstmals seinen Aufschlag abgeben musste. Ein paar Minuten später aber den Ausgleich zum 3:3 schaffte. Shelton half mit zwei Doppelfehlern mit. Blieb danach aber stabil und erzwang ein Tiebreak. Da führte Shelton mit 6:5 - und servierte erneut einen Doppelfehler. Beim Stand von 7:6, seinem zweiten Satzball, legte die Nummer zwei des Turniers eine Vorhand ins Aus. Bei der dritten Chance half indes Cerundolo mit. Satzausgleich nach 84 Spielminuten.

Der Entscheidungssatz begann mit Break für Cerundolo, der aber seinen Aufschlag sofort wieder abgab. Danach verteidigten beide Spieler ihren Aufschlag - bis Ben Shelton nach einer Spielzeit von 2:07 Stunden seinen zweiten Matchball verwertete.

Im morgigen Endspiel kommt es nun zum Treffen mit Turnierfavorit Alexander Zverev oder Fabian Marozsan aus Ungarn.

