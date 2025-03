BMW Open by Bitpanda: "Spectacular" gemeinsam mit Stadt München auf Marienplatz enthüllt

Die Vorfreude auf eines der traditionsreichsten Münchner Sporthighlights steigt. In nur zwölf Tagen treffen sich beim ATP-Tennisturnier, den BMW Open by Bitpanda, die absoluten Weltklassespieler auf den Courts des MTTC Iphitos. Erstmalig als ein Event der ATP 500 Kategorie ausgetragen, gehören die ehemals Internationalen Tennismeisterschaften von Bayern nun zu den 30 größten Turnieren der Welt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 31.03.2025, 15:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Bevor jedoch am 12. April die neue Turnierkategorie sowie ein neuer Center Court vorgestellt werden, fand bereits am heutigen Montag eine besondere Enthüllung auf dem Marienplatz statt. Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft, Dr. Eva Nase und Dr. Marc Tenbücken, beide Vorstand des MTTC Iphitos sowie Emanuel Fraitzl, Geschäftsführer des MTTC Iphitos, präsentierten gemeinsam vor dem Münchner Rathaus ein beeindruckendes Kunstwerk: den neuen "Spectacular".

Die imposante Skulptur, rund dreieinhalb Meter hoch und 800 Kilogramm schwer, begrüßt in den kommenden drei Wochen die internationale Tenniswelt direkt im Herzen der Stadt. Zwei überdimensionale Tennisschläger, verbunden durch einen Tennisball und ein großes Herz – ein Symbol für Verbundenheit durch Sport, Partnerschaft, Teamgeist, und last but not least die Leidenschaft für den Tennissport. Denn eines ist gewiss, Weltklassetennis ist wieder in der Stadt und verbindet die Münchner Sport-, Tennis- und Eventfans gleichermaßen.

Der "Spectacular" ist ein gemeinsames Projekt des Referats für Arbeit und Wirtschaft, des Gastgebers und Lizenzinhabers MTTC Iphitos sowie des Veranstalters MMP Event.

Weltklassespieler kommen nach München – Alles Live auf Joyn verfolgen

Die 109. Ausgabe der BMW Open by Bitpanda verspricht ein hochkarätiges Teilnehmerfeld, angeführt von der aktuellen Nr. 2 der Welt, Alexander Zverev (GER), sowie der Nr. 4 der Rangliste, Taylor Fritz (USA). Dazu gesellen sich absolute Top Stars der Szene wie Ben Shelton (USA), Felix Auger-Aliassime (CAN), Hubert Hurkacz (POL), Denis Shapovalov (CAN), Matteo Berrettini (ITA), Gael Monfils (FRA), Titelverteidiger Jan-Lennard Struff (GER) und viele mehr. Tickets sind für fast alle Tage ausverkauft, letzte Karten noch erhältlich unter www.bmwopen.de

Ausnahmslos alle Matches vom Center Court lassen sich in diesem Jahr live und kostenlos über die Streaming App Joyn verfolgen. Verlängert durch Highlight-, Behind the Scenes- und Newsberichterstattung verpassen die Zuschauer hier keine Sekunde der BMW Open by Bitpanda 2025. Ebenso wird traditionell alles live auf ran.de übertragen sowie erstmalig beide Einzelhalbfinals am Samstag sowie das Einzelfinale am Sonntag live auf ProSieben Maxx.