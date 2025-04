tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open: Keine Ahnung von nichts - davon aber jede Menge

Wer gedacht hat, dass die großen Schlachten der BMW Open 2025 auf dem Center Court beim MTTC Iphitos geschlagen wurden, der hätte einfach mal im Pressezentrum vorbeischauen sollen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.04.2025, 18:55 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Hier wurde nur vordergründig alles entschieden

Für den Gewinner des Einzels bei den BMW Open 2025 sind stolze 467.485.- Euro ausgelobt, dazu noch ein formidables Kraftfahrzeug aus der Fertigung des Titelsponsors. Das kann sich sehen lassen. Ist aber natürlich nichts gegen jenes Maß an Ruhm und, ja, Unsterblichkeit, die dem Sieger oder der Siegerin beim Tippspiel im versammelten Pressechor winken.

Um eines gleich vorwegzunehmen: Hätte nicht Tallon einen echten Griekspoor hingelegt und gegen Alexander Zverev im zweiten Satz das Match aussortiert, der Autor dieser Zeilen könnte seit dem Freitag auf seinen wohlverdienten Lorbeeren ausruhen oder den großen Lichtbildervortrag „Meine größten Tipperfolge“ für den deutschsprachigen Raum planen (Studenten, Senioren und Anhänger des niederländischen Tennissports dürfen mit Ermäßigungen rechnen). Aber nein, Griekspoor bekam volle Hosen und der Autor eine Ergebniskrise.

Wer aber hat es gerochen? „Imke“ (falscher Name der Redaktion bekannt). Die „Managerin Tennis“ bei Sky hat im Sud des mittäglich angebotenen Spargels gelesen, dass Sascha sich wie ein Münchhausen für Reiche aus dem Sumpf ziehen würde, den er doch davor mit so großer Mühe angelegt hatte. Dass Zverev damit eine der hervorragenden Fachkräfte des übertragenden Senders in der Tipprunde in die Pole Position bringen würde, war ein Kollateralschaden, mit dem das gesamte Pressezentrum ab Freitag zu kämpfen hatte.

© privat/tennisnet Leaderin in the Clubhouse: "Imke"

Das ganze Pressezentrum mit Ausnahme von „Philippe“ (Name siehe oben). Der fantastische Franzose, seines Zeichens Fotograf, hat bei Zverev vs. Griekspoor zwar auch knapp daneben gelegen. Aber davor beim Match zwischen Zizou Bergs und Diego Dedura auf den Punkt genau das 6.1 und 6.1 für den Belgier vorhergesagt. What the hell?

© privat/tennisnet Für Zizou Bergs hatte "Philippe" ein sehr exaktes Gefühl

Und so belegten „Imke“, „Philippe“ und der Autor vor dem Grande Finale drei der ersten vier Plätze (es mischt auch noch ein weiterer Fotograf ganz vorne mit - ganz so, als würde es eines besonderen Blickes bedürfen). Was zu einer Geheimniskrämerei führte, die man sich eigentlich bei den Koalitionsverhandlungen in Deutschland und Österreich gewünscht hätte. Wer geht ins Risiko (und tippt auf Shelton)? Wenn Zverev gewinnt - in zwei oder drei Sätzen und nach wie vielen Minuten?

© privat/tennisnet Wo alles entschieden wird ...

Tja. Jetzt sind alle schlauer und haben es schon immer gewusst. Das Endergebnis wird nicht bekannt gegeben. Nur so viel: Auch am Sonntag wurde am Pressebuffet wieder Spargel serviert. Und niemand liest im Sud desselben besser als …