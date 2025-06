Boss Open 2025 Auslosung: Zverev führt Feld an, Struff startet gegen Arnaldi

Im Beisein von Jungstar Justin Engel wurde am Samstag auf dem Stuttgarter Weissenhof das Hauptfeld für die BOSS OPEN ausgelost! Der 17-Jährige muss noch bis morgen auf seinen Gegner warten, spielt er doch zum Auftakt des mit 751.630 Euro dotierten ATP-Rasen-Highlights gegen einen Qualifikanten. Jan-Lennard Struff bekommt es mit dem Italiener Matteo Arnaldi zu tun. Alexander Zverev steigt voraussichtlich erst am Donnerstag in das Geschehen ein und trifft nach einem Freilos im Achtelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Fabio Fognini (ITA) und Corentin Moutet (FRA).

von PM

zuletzt bearbeitet: 07.06.2025, 17:08 Uhr

Alexander Zverev wird am Pfingstmontag in Stuttgart erwartet und aller Voraussicht nach am Donnerstag in das Geschehen bei den BOSS OPEN eingreifen. Gegner des Olympiasiegers von Tokio wird entweder der mit einer Wildcard für das Hauptfeld ausgestattete Italiener Fabio Fognini oder der Franzose Corentin Moutet sein. Fognini hat das Turnier in Stuttgart 2013 schon einmal gewonnen – damals allerdings noch auf Sand.

Justin Engel trifft auf einen Qualifikanten, Jan-Lennard Struff auf Matteo Arnaldi

Justin Engel wohnte der Auslosung am Samstag ebenso bei wie Turnierdirektor Edwin Weindorfer. „Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit bekomme, in Stuttgart vor Heimpublikum mein erstes Rasenturnier auf der ATP-Tour zu spielen. Die Umstellung auf Rasen ist enorm – es geht alles so schnell, dazu springen die Bälle nicht so hoch ab. Mein Gegner wird als Qualifikant schon zwei Matches in den Beinen haben, aber für mich gibt es hier ohnehin kein leichtes Los – von daher freue ich mich einfach auf das Turnier“, sagte Engel, der seine Rasen-Premiere auf höchster Tennis-Ebene dank einer Wildcard feiern wird.

Jan-Lennard Struff, aktuell dritter Deutscher im Hauptfeld der BOSS OPEN, wurde Matteo Arnaldi als Erstrundengegner zugelost. Das bisher letzte Duell ging 2023 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai in drei hart umkämpften Sätzen an den 24-jährigen Italiener. Struff, vor zwei Jahren Finalist in Stuttgart, bietet sich nun auf dem Weissenhof die Chance zur Revanche.

Die als Nummer zwei und drei gesetzten US-Stars Taylor Fritz und Ben Shelton haben in der Auftaktrunde wie Alexander Zverev ein Freilos. BOSS-Markenbotschafter Fritz wartet auf den Sieger der Partie zwischen dem Franzosen Quentin Halys und dem Italiener Lorenzo Sonego. Shelton steigt entweder gegen den Bosnier Damir Dzumhur oder einen Qualifikanten in das Turnier ein.