BOSS OPEN: Vertrag bis 2030 verlängert!

Das ATP-Rasenturnier auf dem Stuttgarter Weissenhof wird zumindest bis 2030 BOSS OPEN heißen! Auf die langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit um fünf weitere Jahre haben sich die veranstaltende „e|motion sports GmbH Germany“ und die HUGO BOSS AG geeinigt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.06.2025, 13:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© BOSS OPEN / Paul Zimmer Edwin Weindorfer, Taylor Fritz und Daniel Grieder am Dienstag in Stuttgart

Die Vertragsverlängerung haben am Dienstag Turnierdirektor Edwin Weindorfer, CEO der e|motion sports GmbH Germany, und Daniel Grieder, CEO der HUGO BOSS AG, am Rande der derzeit laufenden BOSS OPEN auf dem Stuttgarter Weissenhof bekanntgegeben. An diesem Medientermin nahm auch der Weltranglisten-Siebente und BOSS-Markenbotschafter Taylor Fritz (USA) teil.

„Wir haben uns im Jahr 2022 mit BOSS auf eine spannende Reise begeben, die dem Turnier eine neue und moderne Note verliehen hat. Wir haben beträchtliche Investitionen in das Turnier vorgenommen und zusammen mit BOSS auch viele neue Ideen einfließen lassen. Dabei setzen wir neben Weltklassetennis vor allem auf die Themen Mode und Lifestyle. Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit HUGO BOSS, einem weltweit angesehenen und erfolgreichen Unternehmen, das seine Wurzeln noch dazu in Baden-Württemberg hat, fortsetzen zu dürfen“, betonte Turnierdirektor Weindorfer.

Nachdem bereits im Vorjahr der Kontrakt mit dem TC Weissenhof als Lizenzinhaber des ATP-250-Turniers ebenfalls bis 2030 verlängert wurde, ist die Zukunft der BOSS OPEN nun langfristig gesichert. „Dass wir sowohl die Kooperation mit BOSS als auch mit dem TC Weissenhof, mit dem wir bereits seit 2007 einen gemeinsamen Weg gehen, zumindest bis zum Jahr 2030 fortsetzen werden, gibt uns großen Rückhalt und viel Motivation, um die BOSS OPEN auf allen Ebenen weiterzuentwickeln – und dieses Vorhaben werden wir mit aller Kraft und Professionalität vorantreiben“, betont Weindorfer.

Mit der Verlängerung des Sponsorings bekräftigt HUGO BOSS auch seine enge Verbundenheit mit der Region.

„Die BOSS OPEN sind für uns ein Bekenntnis zum Tennissport und eine Herzensangelegenheit zugleich. Daher haben wir unsere Partnerschaft als Titelsponsor des Turniers bis 2030 verlängert und unser Engagement dieses Jahr weiter ausgebaut. Unser Ziel ist es, den Besuchern über den Tennissport hinaus noch mehr Erlebnis pro Quadratmeter zu bieten, und die Atmosphäre und den Spirit, für den BOSS steht, in vollem Umfang erlebbar zu machen," sagt Daniel Grieder, CEO von HUGO BOSS.

Im Rahmen des Sponsorings durch BOSS ist die Marke während der diesjährigen Turnierwoche prominent auf dem Veranstaltungsgelände präsent – unter anderem mit Branding rund um den Centre Court, BOSS-Outfits für Ballkinder und Servicepersonal sowie einem eigenen Entertainmentbereich mit Bar und DJ.

Fans können sich im BOSS XP-Stand über das neue Kundenbindungsprogramm informieren, BOSS-Düfte testen oder ihre Eindrücke in einer thematisch gestalteten Fotokabine festhalten. Im BOSS Pop-up-Store vor Ort ist die aktuelle Tennis-Kollektion erhältlich – inklusive der Outfits von BOSS-Markenbotschafter Taylor Fritz – ebenso wie exklusive BOSS OPEN-Merchandise-Artikel in den typischen Farben Schwarz, Weiß und Camel.

Für kulinarische Highlights sorgt erstmals das hauseigene Hospitality-Team von HUGO BOSS, das gemeinsam mit Starkoch Johann Lafer den VIP-Bereich, die BOSS-Bar und die Logen betreut. Lafer präsentiert täglich wechselnde Menüs und Live-Show-Cooking im Hospitality-Bereich.