Boynton kommt zu Opelka: Das Treffen der Bärte

Craig Boynton wird künftig das Team von Reilly Opelka verstärken. Da haben auch die Freunde der Gesichtsbehaarung ihre Freude.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2026, 05:26 Uhr

© Getty Images Craig Boynton hat schon mit John Isner und Hbert Hurkacz gearbeitet

Zugegeben: Im Sommer 2025 hatte Craig Boynton nicht mehr jenen fantastischen Vollbart, um den ihn all jene Männer beneiden, die Rede Geduld, Nerven und Bartwuchs aufweisen, um es ihm gleichzutun. Aber ein bisschen was ist ja immer noch da. Und wenn Reilly Opelka Boynton nun in sein Team holt, dann hat der Spieler selbst ja auch einiges anzubieten.

Spielerisch ist das in erster Linie ein mächtiger Aufschlag. Was sich insofern gut trifft, als dass Craig Boynton ja schon John Isner und Hubert Hurkacz trainiert hat. Beide mit einem mächtigen Service gesegnet, wie man weiß.

Opelka hat Jay Berger als Head-Coach

Im Gegensatz zu jenen Engagements wird Boynton bei Opelka aber nicht alleiniger Übungsleiter sein. Vielmehr gliedert er sich in ein Team ein, das mit Jay Berger einen langjährigen Begleiter des US-Amerikaners hat.

Reilly Opelka jedenfalls gab sich gegenüber der Website der ATP hoffnungsfroh. „Er ist einer der besten Coaches der Welt. Und mit ihm und Jay Berger bin ich unglaublich glücklich. Das sind einfach großartige Typen, tolle Menschen, Tennisgenies, Tennisexperten.“

