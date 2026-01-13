Gael Monfils in Auckland: Vom Fotografen zum Rentner

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.01.2026, 14:49 Uhr

Am Sonntag hatte Gael Monfils eine für ihn doch recht ungewöhnliche Position auf dem Centrecourt in Auckland eingenommen: Monfils hatte sich in die Reihe der Fotografen gemischt, die die Siegerin des Frauenturniers in leuchtenden Farben verewigt haben. Nachdem es sich bei ebendieser um Elina Svitolina, mithin die Ehefrau von Gael Monfils, gehandelt hat, sind ein paar nette Bilder für das Familienalbum entstanden - so die Generation Svitolina/Monfils ein solches überhaupt noch führt.

Zwei Tage später stand dann Monfils selbst im Mittelpunkt des Interesses. Weil er nämlich am heutigen Dienstag sein allerletztes Match in Auckland bestritten hat. Die Chronisten haben festzuhalten: Monfils unterlag Fabian Marozsan aus Ungarn mit 7:5, 3:6 und 4:6. Die erste Station der großen Abschiedstour ist also absolviert. Man darf davon ausgehen, dass das große Finale in der La Defense Arena stattfinden wird. So der Körper bei Gael Monfils auch im Herbst 2026 noch mitspielt.

Monfils mit insgesamt 13 Titeln

Nun war Auckland in der langen Karriere des 39-jährigen Franzosen keine schlechte Location. Hier hat Monfisl im vergangenen Jahr den Titel geholt, im Endspiel den immer stärker werdenden Zizou Bergs geschlagen. Es ist der bis dato letzte Turniersieg von Monfils, der insgesamt auf 13 Championate kommt. Zu wenig für einen Mann seiner Reputation? Vielleicht. Zumal ja auch nur drei 500er in dieser Liste enthalten sind: zweimal hat Monfils in Rotterdam gewonnen, einmal in Washington, D.C..

Neuseeland ist für Gael Monfils damit abgeschlossen, wohl ein bisschen früher, als er dies gerne gehabt hätte. In der Weltrangliste wird das Nicht-Verteidigen der Punkte aus dem Vorjahr aber keinen Niederschlag mehr finden - denn die sind schon Anfang der Woche aus der Wertung gefallen. Wie auch Monfils aus den Top 100. Probleme, seine Abschiedstour nicht bei jenen Events bestreiten zu können, die er sich vorstellt, wird Monfils aber eher nicht bekommen. Denn für „La Monf“ haben die Turnierveranstalter wohl immer eine Wildcard in der Hinterhand.

