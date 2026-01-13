Kooyong Classic: Nick Kyrgios und Matteo Berrettini siegen am ersten Tag

Beim Kooyong Classic in Melbourne haben am ersten Tag unter anderem Nick Kyrgios und Matteo Berrettini gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2026, 09:22 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios präsentierte sich gut gelaunt

Während die Fans den Start der Australian Open förmlich herbeisehen, nehmen die Stars der Szene noch den letzten Feinschliff vor dem Turnierbeginn am Sonntag vor. Ein Großteil der Spieler weilt bereits in Melbourne, wo am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im Rahmen des Kooyong Classic einige Exhibition-Matches über die Bühne gehen.

Am ersten Tag durfte sich unter anderem Nick Kyrgios über ein Erfolgserlebnis freuen. Der Australier, der beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Einzel nicht am Start sein wird, gewann gegen Zhizhen Zhang mit 6:3, 4:6 und 11:9. Zu überzeugen wusste außerdem Matteo Berrettini, der Learner Tien mit 6:2 und 6:2 besiegte.

Auch Zverev schlägt in Kooyong auf

Den Auftakt im Melbourner Stadtteil Kooyong hatten Donna Vekic und Priscilla Hon gemacht. Dabei behielt die Kroatin knapp mit 6:7 (4), 6:4 und 10:4 die Oberhand. Zum Tagesabschluss gewann Karen Khachanov gegen Frances Tiafoe mit 6:4 und 6:4.

Am Mittwoch werden bei der renommierten Exhibition unter anderem Marin Cilic und Denis Shapovalov zu sehen sein, Am Donnerstag wird sich dann auch Alexander Zverev die Ehre geben. Der Gegner des Weltranglistendritten steht derzeit noch nicht fest.

Der Spielplan beim Kooyong Classic