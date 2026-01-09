Australian Open: Stan Wawrinka erhält Wildcard, Nick Kyrgios fehlt im Einzel

Stan Wawrinka steht dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld der Australian Open. Nick Kyrgios wird in diesem Jahr unterdessen nur im Doppel im Einsatz sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.01.2026, 06:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ein Bild aus alten Tagen: Nick Kyrgios und Stan Wawrinka

Stan Wawrinka hat in seinem Abschiedsjahr eine Wildcard für die Australian Open erhalten. Das teilten die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Freitag mit. Damit erspart sich der 40-Jährige, der seine Karriere nach der laufenden Saison beenden wird, den harten Gang durch die Qualifikation.

“Einige meiner schönsten Tenniserinnerungen stammen aus Melbourne”, ließ sich Wawrinka, der in Australien 2014 seinen ersten von drei Major-Titeln gewonnen hatte, zitieren. “Ich fühle mich dieser Stadt und ihren Fans wirklich sehr verbunden.” Er könne es kaum erwarten, auf die Courts im Melbourne Park zurückzukehren.

Kyrgios: “Bin noch nicht ganz bereit”

Neben Wawrinka erhielten am Freitag außerdem die beiden Australier Jordan Thompson und Chris O’Connell Wildcards für das Hauptfeld. Damit sind nun auch bei den Herren alle acht Wildcards vergeben. Keine davon ging an Publikumsliebling Nick Kyrgios, der in Melbourne 2026 nur im Doppel mit Thanasi Kokkinakis an den Start gehen wird.

Diese Entscheidung habe er “nach einigen guten Gesprächen” mit Tennis Australia selbst getroffen, erklärte Kyrgios in einem Statement auf Instagram. “Ich bin fit und wieder auf dem Platz, aber Fünfsatzmatches sind eine ganz andere Sache. Ich bin noch nicht ganz bereit, um über die gesamte Distanz zu gehen”, schrieb der verletzungsanfällige 30-Jährige. Daher habe er seinen Platz jemand anderem überlassen. 2027 will Kyrgios dann offenbar auch wieder im Einzel starten: “Ich werde im nächsten Jahr zurück sein.”