ATP Adelaide: Stefanos Tsitsipas kassiert erste Saisonniederlage

Stefanos Tsitsipas kommt mit einer Enttäuschung im Gepäck zu den Australian Open. Der Grieche scheiterte beim ATP-250-Turnier in Adelaide in der ersten Runde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.01.2026, 11:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas verlor in Runde eins

Nach seinem beeindruckenden Saisonstart hat Stefanos Tsitsipas am Dienstag den ersten Rückschlag kassiert. Der ehemalige Weltranglistendritte, der beim United Cup alle drei Einzelmatches gewann, verlor in der ersten Runde des ATP-250-Turniers von Adelaide gegen den australischen Qualifikanten Aleksandar Vukic mit 6:7 (3) und 6:7 (5).

Tsitsipas, der nach einem schwachen Jahr 2025 um die Rückkehr in die absolute Weltspitze kämpft, konnte gegen Vukic keinen seiner vier Breakbälle nutzen. Damit reist der Grieche mit einer Enttäuschung zu den Australian Open nach Melbourne, wo er als Nummer 31 der Setzliste schon in Runde drei auf Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner treffen könnte.

Davidovich Fokina peilt ersten Titel an

Für Vukic geht es im Adelaide-Achtelfinale indes gegen Andrea Vavassori weiter. Der italienische Doppel-Spezialist gewann zum Auftakt gegen Gabriel Diallo überraschend mit 6:3 und 7:6 (4). Außerdem durften sich am Dienstag Tomas Machac, Marton Fucsovics. Quentin Halys, Rinky Hijikata und Alexander Shevchenko über Siege freuen.

Topgesetzter Spieler ist Alejandro Davidovich Fokina, der in Adelaide seinen ersten Karrieretitel anpeilt. Die größte Konkurrenz droht dem Spanier, der zunächst von einem Freilos profitierte, wohl vom US-Amerikaner Tommy Paul.

Das Einzel-Tableau in Adelaide