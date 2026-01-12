ATP: Casper Ruud - kommt das Baby schon während der Australian Open?

Casper Ruud hat vor seinem Start in Auckland so nebenbei erklärt, dass er bald Vater werden wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 14:57 Uhr

© Getty Images Casper Ruud wird schon bald Vater werden

Vor wenigen Tagen haben sich Casper Ruud und seine Verlobte Maria Galligani in einer kleinen Zeremonie in Oslo das Ja-Wort gegeben. Nun ist auch klar, warum dies doch viel früher als erwartet der Fall war: Denn die beiden Jung-Vermählten sind in freudiger Erwartung. Und zwar schon bald.

Was Ruud, der in der laufenden Woche in Auckland antritt, ganz schön in die Bredouille bringt. Denn es könnte durchaus sein, dass das Baby schon in den kommenden Tagen das Licht der Welt erblickt. Und da möchte Ruud natürlich dabei sein.

Das Problem dabei ist logischerweise ein logistisches: denn eben mal von Melbourne aus nach Oslo zu jetten, das ist nicht möglich. Ein tiefer Run von Casper Ruud beim ersten Major 2026 scheint also eher unwahrscheinlich.

Der Start in die neue Spielzeit ist ja eher zwiespältig ausgefallen: Beim United Cup besiegte Ruud zunächst Alex de Minaur. Sein zweites Match verlor er aber gegen Jakub Mensik. Und das war es dann auch - denn das norwegische Team musste sich schon nach der Gruppenphase verabschieden.

