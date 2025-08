Challenger Bonn: Erster Challenger-Sieg - Mackenzie versetzt Center Court in Ekstase

Am zweiten Tag der Bonn Open 2025 nutzte Jamie Mackenzie die große Bühne des Center Courts und feierte den ersten Sieg seiner Karriere bei einem Challenger-Turnier.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.08.2025, 21:49 Uhr

© Breakpoint Images/Bonn Open Jamie Mackenzie gelingt in Bonn ein großer Karrieremeilenstein.

Am Nachmittag eröffnete der deutsche Wildcardteilnehmer Jamie Mackenzie das Hauptfeld. Der 17-Jährige traf auf den Brasilianer Matheus Pucinelli de Almeida, aktuell platziert auf Rang 279 im ATP-Ranking. Vor großer Kulisse wusste das DTB-Nachwuchstalent zu überzeugen. Bereits nach 19 Minuten stand die Satzführung für Mackenzie auf dem Scoreboard, der seinem Kontrahenten bis dahin lediglich vier Punkte überließ.

Im zweiten Satz musste der Jungprofi dann nochmal kräftig zittern. Nach der souveränen 5:1-Führung kam Pucinelli de Almeida nochmal auf 5:4 heran. Doch Jamie Mackenzie bewies Nervenstärke und servierte mit der Unterstützung des Publikums zum Matchgewinn aus.

Im Match des Tages verpasste Benjamin Hassan den Einzug in die zweite Runde auf der Anlage des TC Blau-Gelb Bonn-Beuel. Gegen Filip Jianu aus Rumänien drehte der für den Libanon startende Saarländer die Partie. Nach der Satzführung für den Rumänen setzte Hassan zwischenzeitlich zur Aufholjagd an, wurde von seinem Kontrahenten im dritten Satz jedoch gestoppt.

Rosenkranz verpasst das Hauptfeld

Mats Rosenkranz verpasste zuvor den Einzug in das Hauptfeld nach einem engen Schlagabtausch gegen Peter Fajta. Der gebürtige Essener und sein Kontrahent aus Ungarn gaben im gesamten Match kein Aufschlagspiel ab. In den beiden Tiebreaks hatte jedoch Fajta stets die Nase vorn. Eine dramatische Entwicklung nahm die Partie vor allem zum Ende des zweiten Durchgangs. Rosenkranz wehrte insgesamt fünf Matchbälle ab, musste sich letztlich jedoch knapp 6:7(4), 6:7(10) geschlagen geben.

Der Dienstag steht ganz im Zeichen der großen Namen bei den diesjährigen Bonn Open. Der nach der Absage von Botic van de Zandschulp topgesetzte Raphael Collignon wird ebenso auf dem Center Court aufschlagen, wie der gebürtige Koblenzer Jan Choinski. Angesetzt sind auch die Partien des deutschen Junioren French-Open-Siegers Niels McDonald, der in der vergangenen Woche in Hagen seinen erster Sieg in einem Challenger-Hauptfeld feiern konnte, und im Match des Tages mit Diego Dedura eine weitere deutsche Nachwuchshoffnung.