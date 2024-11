Coco Gauff: "Kann die Menschen nur ermutigen, zu wählen"

Coco Gauff will ihre Stimme nutzen - in doppelter Hinsicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 21:05 Uhr

© Getty Images

Für Coco Gauff haben sich die WTA Finals gut angelassen. Mit 6:3, 6:2 gewann sie am Sonntag ihr Auftaktmatch in Riad gegen Jessica Pegula.

Und so sehr sich ihr Augenmerk auf einen möglichen Titel vor Ort richtet, wird Gauff auch in ihre Heimat USA blicken. Dort wird am Dienstag (5.11.) die neue US-Präsidentin oder der neue (alte) US-Präsident gewählt. Und Gauff will Mut machen, dass besonders Menschen ihrer Altersklasse die Chance nutzen, ihre Stimme abzugeben.

“Ich habe schon gewählt”, erklärte sie - in den USA ist es möglich, bereits in den Wochen vor dem eigentlichen Wahltag seine Stimme abzugeben. Was Gauff auch auf Instagram bildlich gezeigt hatte. “Es ist eine schwierige Zeit für unser Land aktuell. Alles, was ich tun kann, ist vor allem junge Menschen zu ermutigen, ihre Stimme zu nutzen und wählen zu gehen. Speziell in meiner Generation sehen viele nicht die Macht, die sie über die Möglichkeit einer Wahl ausüben können. Ich tue das.”

Sie hoffe, durch ihre Aufmerksamkeit andere zum Wählen zu bringen - auch wenn sie, ganz bescheiden, erklärte, dass es wohl größere Stars gebe, die sich dafür einsetzen.

Gauff hatte nach ihrem US-Open-Sieg im Vorjahr einen kurzen Austausch mit der Vizepräsidentin und aktuellen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris geführt und sich sehr interessiert an Harris' Geschichte gezeigt.