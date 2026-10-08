Daniil Medvedev besucht verletzten Zuschauer im Krankenhaus

Daniil Medvedev stand in den vergangenen Tagen in den Schlagzeilen, nachdem er einen Zuschauer am Auge getroffen hatte. Nun hat er sich persönlich entschuldigt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.10.2026, 19:35 Uhr

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Er ist also doch ein Guter, der “Meddy” - und das wussten wir ja eigentlich. Auch wenn seine Mätzchen auf dem Tenniscourt nicht immer vom Feinsten sind. Wir erinnern uns da doch an einiges…

Beim Turnier in Peking war vor wenigen Tagen mal wieder viel Frust im Spiel, als Medvedev viele Chancen gegen Novak Djokovic nicht nutzen konnte und den 24-fachen Majorchamp aufgrund von dessen körperlichen Gebrechen mehrfach nachäffte. Schlimmer aber: Nach einem vergeblichen Rettungsversuch schlug Medvedev einen Ball ins Publikum - und traf einen Zuschauer am Auge. Die logische Folge: eine Disqualifikation - die Medvedev auch klaglos hinnahm.

Medvedev fühlt sich “schrecklich”

“Meddy” war dabei sichtlich betroffen. “Als ich sah, was passiert ist, habe ich mich schrecklich gefühlt", sagte er und kündigte an, sich bei dem verletzten Fan persönlich zu entschuldigen, wenn er ihn finden könnte - und der es wolle. Gesagt, getan: Medvedev begab sich also ins Krankenhaus - und überreichte dem getroffenen Fan sogar einen Schläger. Aufschrift: “I'm sorry”.

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Medvedev verliert Punkte aus Peking

Seine Disqualifikation hat allerdings dennoch Folgen für den US-Open-Champ 2021. Die 200 Zähler für das Erreichen des Halbfinals in Peking werden ihm abgezogen, das Preisgeld in Höhe von 219.295 US-Dollar einbehalten. Ärgerlich ist das vor allem, weil Medvedev sich nach einer starken Saison wieder unter die Top 10 gespielt hatte und im Rennen um die ATP Finals auf dem achten Platz liegt.

Er muss nun in den kommenden Wochen gut punkten, um es sicher nach Turin zu schaffen. Am besten ohne “Ball abuse” dann.