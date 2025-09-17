Davis Cup: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Argentinien

Deutschlands Davis-Cup-Team hat für das Viertelfinale des Davis Cups 2025 in Bologna Argentinien als Gegner zugelost bekommen.

von red/PM

zuletzt bearbeitet: 17.09.2025, 13:39 Uhr

© Getty Images Das deutsche Team nach dem Sieg in Tokio

Die Mannschaft von Michael Kohlmann hatte sich ja mit einem souveränen 4:0 gegen Japan in Tokio ihren Platz in der Runde der letzten acht gesichert. Und das ohne Spitzenmann Alexander Zverev (der allerdings auch für die Finalrunde in Bologna fraglich ist) und auch Daniel Altmaier, der neben Jan-Lennard Struff das zweite Einzel bestreiten sollte. Durch die starken Leistungen der letzten Jahre war Deutschland an Position zwei gesetzt in die Auslosung gegangen.

Und bekommt es in Runde eins nun mit Argentinien um Spitzenspieler Francisco Cerundolo zu tun. Sollte Deutschland gewinnen, geht es in der Vorschlussrunde entweder gegen Spanien (vielleicht mit Carlos Alcaraz) oder die Tschechische Republik mit Jiri Lehecka, Jakub Mensik und Tomas Machac.

Kohlmann freut sich auf Wiedersehen mit Frana

„Argentinien als große Tennisnation ist natürlich ein schwieriger Gegner. Mit Francisco Cerundolo und Tomas Martin Etcheverry haben sie zwei außerordentlich gute Einzelspieler. Dazu kommt Horacio Zeballos, der in diesem Jahr schon zwei Grand-Slam-Turniere im Doppel gewonnen hat. Sie sind sehr gut aufgestellt, aber nicht unschlagbar. Ich erwarte eine enge Partie“, so Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann direkt nach der Auslosung.



„Persönlich freue ich mich sehr auf ein Wiedersehen mit dem argentinischen Kapitän Javier Frana, zu dem ich eine enge, freundschaftliche Beziehung habe. In meiner Anfangszeit in der Tennis-Bundesliga hat er mich als Nachwuchsspieler stark unterstützt und seitdem stehen wir immer wieder in Kontakt“, so Kohlmann. Im Halbfinale würde auf den Gewinner der Sieger aus der Partie Spanien gegen Tschechien warten.

Titelverteidiger Italien wurde zum Auftakt Österreich zugelost. Das zweite Viertelfinale in der oberen Tableau-Hälfte bestreiten Frankreich und Belgien.