Davis Cup Finalrunde 2025: So läuft die Auslosung ab

Morgen erfolgt die Auslosung für die Davis-Cup-Finalrunde vom 18. bis zum 23. November in Bologna. Deutschland ist an Position zwei gesetzt - und könnte Österreich als Gegner zugelost bekommen.

Gegen das Tschechische Team möchte wohl niemand früh antreten - und auch nicht spät
Etwas mehr als zwei Monate sind es noch, dann wird in Bologna der Davis-Cup-Champion 2025 ermittelt. Und mittendrin sind die Teams von Deutschland mit Kapitän Michael Kohlmann und die Österreicher mit Teamchef Jürgen Melzer. Und ein Treffen dieser beiden Mannschaften gleich zum Auftakt ist gar nicht unwahrscheinlich. Festgelegt wird dies bei der Auslosung, die am morgigen Mittwoch um 12 Uhr erfolgt.

Wie ist die Ausgangslage?

Es wird spannend. Und vielleicht sind es am Ende ja die bislang unerwähnten Belgier, die in Bologna ganz groß durchstarten.
 

Dienstag
16.09.2025, 17:10 Uhr
