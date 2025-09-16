Davis Cup Finalrunde 2025: So läuft die Auslosung ab

Morgen erfolgt die Auslosung für die Davis-Cup-Finalrunde vom 18. bis zum 23. November in Bologna. Deutschland ist an Position zwei gesetzt - und könnte Österreich als Gegner zugelost bekommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.09.2025, 16:55 Uhr

© Getty Images Gegen das Tschechische Team möchte wohl niemand früh antreten - und auch nicht spät

Etwas mehr als zwei Monate sind es noch, dann wird in Bologna der Davis-Cup-Champion 2025 ermittelt. Und mittendrin sind die Teams von Deutschland mit Kapitän Michael Kohlmann und die Österreicher mit Teamchef Jürgen Melzer. Und ein Treffen dieser beiden Mannschaften gleich zum Auftakt ist gar nicht unwahrscheinlich. Festgelegt wird dies bei der Auslosung, die am morgigen Mittwoch um 12 Uhr erfolgt.

Wie ist die Ausgangslage?

Italien ist an Position eins gesetzt, dahinter folgen Deutschland und Frankreich.

Wer als viertes Team gesetzt ist, wird per Los ermittelt. Denn die Tschechische Republik und Argentinien stehen im entscheidenden Ranking der ITF genau gleichauf.

Für Österreich heißt das: Die Chancen, auf Jannik Sinner und Co. zu treffen stehen ebenso bei 25 Prozent wie jene, es mit den deutschen Nachbarn zu tun zu bekommen.

Für Deutschland gibt es trotz der Setzung an zweiter Stelle zwei nicht ganz so schöne Szenarien: So könnten Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Tim Pütz und Co. auf die ungesetzten Spanier treffen, die womöglich Carlos Alcaraz mit nach Bologna bringen. Und wenn die Tschechische Republik mit Jiri Lehecka und Jakub Mensik tatsächlich nach dem Losentscheid hinter Argentinien versetzt werden, dann ist auch das kein Wunschlos.

Dasselbe gilt natürlich für die Titelverteidiger und Lokalfavoriten aus Italien. Wobei ein Viertelfinalkracher mit Spanien und damit ein Spitzeneinzel zwischen Sinner und Alcaraz für einen frühen Höhepunkt sorgen würde.

Es wird spannend. Und vielleicht sind es am Ende ja die bislang unerwähnten Belgier, die in Bologna ganz groß durchstarten.

