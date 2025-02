Davis Cup: Krawietz und Pütz bringen Deutschland sicher in Runde zwei

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben beim Davis-Cup-Treffen von Deutschland und Israel in Vilnius erwartungsgemäß für das 3:0 gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2025, 14:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Der Ausflug nach Vilnius hat sich für das Team von Michael Kohlmann in der erwarteten Weise entwickelt. Trotz der Absenzen von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff. Denn nachdem Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann am Freitag beide Einzel für sich entscheiden konnten, legten Kevin Krawietz und Tim Pütz im Doppel nach. Die regierenden ATP-Weltmeister besiegten Daniel Cukierman und Amit Vales mit 6:0 und 6:3.

Der Gegner für die zweite Runde, die im September ausgetragen wird, steht mit Japan bereits fest. Das Team um Yoshihito Nishioka und Kei Nishikori gewann gegen Großbritannien mit 3:2. Als Außenseiter geht Deutschland sicherlich nicht in diese Partie - vor allem dann nicht, wenn im Einzel eventuell auch Alexander Zverev wieder zur Verfügung stehen sollte.

Neben Japan und Deutschland haben sich bereits auch Argentinien mit einem 3:2 in Norwegen, die Tschechische Republik mit einem 3:0 gegen Korea und die USA mit einem ungefährdeten Sieg in Taiwan für die zweite Runde qualifiziert. Argentinien muss nun gegen die Niederlande ran, die in Runde eins ein Freilos genossen haben. Tschechien und die USA treffen im direkten Duell aufeinander.

Titelverteidiger Italien war bereist vor Beginn der Länderkämpfe für das Finalturnier qualifiziert, das ab diesem Jahr in Bologna ausgetragen wird.