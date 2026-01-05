Davis-Cup-Team für Qualifier gegen Peru nominiert

Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann hat das deutsche Team für die erste Qualifikationsrunde im Davis Cup gegen Peru nominiert. Die Begegnung findet am 6. und 7. Februar 2026 im Castello Düsseldorf statt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 13:32 Uhr

Kohlmann berief zunächst vier Spieler in das Aufgebot: Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz und Tim Pütz. Der fünfte Platz im Team bleibt vorerst offen, um flexibel auf mögliche Entwicklungen bei den Australian Open reagieren zu können.



„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, zunächst nur vier Spieler zu nominieren“, erklärt Kohlmann. „Die Australian Open liegen zeitlich sehr nah am Davis Cup. Mit einem offenen fünften Platz halten wir uns die Möglichkeit offen, auf Form und mögliche Entwicklungen in Melbourne kurzfristig reagieren und am Ende die bestmögliche Mannschaft für das Duell mit Peru aufstellen zu können.“



„Vor heimischen Publikum wird es gegen Peru darauf ankommen, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren und den Gegner nicht unterschätzen. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir mit unserer Erfahrung der Favoritenrolle gerecht werden und unsere Fans in Düsseldorf begeistern können“, so Kohlmann.



Mit Struff und Hanfmann stehen dem DTB zwei erfahrene Einzelspieler zur Verfügung, während Krawietz und Pütz als eingespieltes Doppel zu den erfolgreichsten Paarungen auf der ATP-Tour und im Davis Cup zählen. Kohlmann setzt damit bewusst auf Spieler, die bereits im vergangenen Jahr auf dem Weg ins Halbfinale des Davis Cups Verantwortung übernommen haben und als Team weiter gewachsen sind. Die finale Nominierung des fünften Spielers erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.



„Wir freuen uns sehr auf das Heimspiel und die starke Resonanz auf den Ticketverkauf zeigt, dass auch die Region bereits im Davis Cup-Fieber ist“, so Kohlmann.



