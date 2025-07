De Minaur mit Kampfansage an die Konkurrenz

Alex De Minaur erwartet in den kommenden Monate große Ergebnisse. das machte der Australier beim ATP-Turnier in Washington unmissverständlich klar.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 14:17 Uhr

© Getty Images Alex De Minaur möchte in den kommenden Monate vor allem gute Ergebnisse erzielen.

Alex De Minaur hat sich in den letzten Monaten zu einem festen Bestandteil der Weltspitze entwickelt. Bei seinen vergangenen acht Grand-Slam-Teilnahmen erreichte der Australier vier Mal das Viertelfinale und spielte sich drei Mal in die Runde der letzten 16 Spieler. Nur bei den French Open in diesem Jahr gab es mit dem Zweirundenaus einen kleinen Ausrutscher.

Die konstanten Ergebnisse des Weltranglisten-13. sind eine klare Aussage von hoher Konstanz, aber auch gleichzeitig ein kleiner Makel. Denn ein Halbfinale auf Majorebene erreichte der 26-Jährige noch nicht. Doch dies soll sich jetzt ändern.

De Minaur möchte “neue Hürden erklimmen”

“Ich habe jetzt die nötige Erfahrung, das Wissen und die physischen Voraussetzungen", gibt sich Alex De Minaur kämpferisch. "Ich kann in den nächsten drei, vier Jahren meine Bestleistung abrufen und neue Hürden erklimmen.”

Alex De Minaur macht damit eine klare Ansage an die Konkurrenz. Schluss soll sein mit Viertelfinal-Niederlagen bei großen Turnieren. Der nächste Schritt soll beim neunfachen ATP-Titelträger folgen.

Zunächst muss sich Alex De Minaur beim ATP 500er-Turnier in Washington bewiesen. Yunchaokete Bu oder David Goffin wird der Auftaktgegner sein, nachdem der Australier in der ersten Runde das Privileg eines Freiloses genießen darf.