Der ASICS Solution Speed FF4 - voller Angriff, bestens gedämpft

Mit dem neuen Solution Speed FF4 wendet sich ASICS vor allem an jene Tennisspieler und -spielerinnen, die sich nicht davor scheuen, den Weg ans Netz zu suchen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2026, 12:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© ASICS Der neue ASICS Solution Speed FF4

Von der Grundlinie lange Ballwechsel zu bestreiten und diese zu gewinnen - gut und schön. Aber viel aufregender ist es doch, die Entscheidung in den Rallyes früh in die eigene Hand zu nehmen. Indem man das Tempo erhöht, seinen Schlägen nachgeht, die Punkte in der Offensive macht.

Und genau für jenen Typ Spieler oder Spielerin hat ASICS mit dem neuen Solution Speed FF4 die perfekte Lösung gefunden. Denn worauf kommt es bei einem Tennisschuh an? Da wäre zunächst einmal die Bodenhaftung, also der „Grip“. Hier wird der der ASICS Solution Speed FF4 mit seiner neuartigen Präzisionssohle höchsten Ansprüchen gerecht. Zumal die Flexibilität in der Bewegung nicht beeinträchtig wird.

© ASICS

Für einen noch schnelleren Start wurde die „SPEEDTRUSS“-Technologie noch einmal verbessert. Und je länger ein Match dauert, umso wichtiger wird auch der Punkt Komfort: Hier wartet der ASICS Solution Speed FF4 mit der revolutionären „FLYTEFOAM“-Variante auf.

Einige der Features sind ASICS-Spielern ja schon vom Solution Speed FF3 bekannt. Das aktuelle Nachfolgemodell setzt aber in jeder Hinsicht noch einen drauf.

© ASICS

Neben der optimierten „SPEEDTRUSS“-Technologie wurde beim Solution Speed FF4 auch das Obermaterial weiterentwickelt. Das neue, atmungsaktive „Engineered Mesh“ sorgt nicht nur für geringeres Gewicht, sondern auch für eine verbesserte Passform und Stabilität in Seitwärtsbewegungen – entscheidend, wenn es darum geht, blitzschnell ans Netz vorzustoßen. Gleichzeitig bietet die überarbeitete Zwischensohle aus „FLYTEFOAM PROPEL“-Material eine noch höhere Energierückgabe als beim Vorgängermodell FF3, was explosive Antritte und schnelle Richtungswechsel ermöglicht.

Auch in puncto Dämpfung und Haltbarkeit setzt der FF4 neue Maßstäbe. Die Außensohle mit der bewährten „AHAR+“-Gummimischung garantiert eine längere Lebensdauer, selbst auf abrasiven Belägen. Zugleich wurde die Sohlengeometrie so angepasst, dass das Abrollen natürlicher und dynamischer erfolgt – ein klarer Fortschritt gegenüber dem FF3.

© ASICS

Der neue Solution Speed FF4 ist damit nicht nur die Antwort auf den Wunsch nach maximalem Speed und Stabilität, sondern verkörpert auch das, wofür ASICS steht: die Verbindung von technologischer Innovation und der „Sound Mind, Sound Body“-Philosophie. Denn Ziel bleibt es, Spieler:innen nicht nur körperlich zu unterstützen, sondern auch ihr mentales Wohlbefinden zu fördern – für ein ganzheitlich besseres Tennis-Erlebnis auf und neben dem Platz.

