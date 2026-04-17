Der Nächste: Auch Roberto Bautista-Agut sagt 2026 "adios"

Roberto Bautista-Agut wird seine Karriere zum Jahresende ausklingen lassen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 10:01 Uhr

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© Getty Images

„Ich habe viele Jahre lang einen Traum gelebt. Ich habe in jedem Training und in jedem Match alles gegeben“, schrieb Bautista Agut auf Instagram. „Jetzt habe ich das Gefühl, dass es an der Zeit ist, mich zu verabschieden, jedes Turnier auf eine andere Art und Weise zu genießen und diesen Lebensabschnitt mit Dankbarkeit für mein geliebtes Tennis zu beenden.“

Bautista-Agut stand 27 Wochen lang unter den Top Ten der Welt, mit Rang 9 als bester Platzierung. Insgesamt 12 Turniersiege holte er auf der Tour, beim Wimbledonturnier 2019 kam er bis ins Halbfinale, wo er in vier Sätzen gegen den späteren Sieger Novak Djokovic verlor.

Aufgrund seiner eher flacheren Spielweise war Sand nicht sein bester Belag, wie bei vielen Spaniern eigentlich üblich. Neun Titel holte er auf Hartplatz, einen auf Rasen und zwei auf Sand - unter anderem die Generali Open in Kitzbühel in 2022.

Verletzungsbedingt war Bautista-Agut zuletzt nicht mehr in den Spitzenregionen notiert, aktuell steht er auf Rang 93. Erst vor wenigen Tagen hatte er seinen 37. Geburtstag gefeiert.

Auch Wawrinka und Monfils hören 2026 auf

Bautista-Agut reiht sich damit ein in eine Riege an Spielern, die zum Ende des Jahres ihren Schläger an den berühmten Nagel hängen. So werden auch die ehemaligen Top-Ten-Kollegen Stan Wawrinka, Gael Monfils und David Goffin ihre ruhmreichen Karrieren beenden.