Derweil in Rouen: Andreeva ist wieder da, Osaka schon raus

Neben dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart wird auch in Rouen starkes Frauentennis geboten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 09:11 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva meldet sich auf der WTA-Tour zurück

Es ist ein wenig ruhiger geworden um Mirra Andreeva, die junge Russin, die im vergangenen Jahr die WTA-Tour ein bisschen aufgemischt hat. Tatsächlich hat Andrea, immer noch erst 16 Jahre alt, zu Beginn des Jahres das Achtelfinale bei den Australian Open erreicht, scheiterte dort an Barbora Kreijcikova. Seitdem sind allerdings nur noch zwei Erstrunden-Niederlagen notiert: in Dubai gegen Peyton Stearns und in Indian Wells gegen Katie Volynets.

In Rouen meldet sich Andreeva in dieser Woche aber zurück. Nach dem Auftaktsieg gegen Nadia Podoroska gewann die Teenagerin auch gegen Elina Avanesyan in zwei Sätzen und steht bereits im Viertelfinale. Und hat außerdem eine neue Übungsleiterin: Conchita Martinez, ehedem Wimbledonsiegerin im Einzel und später Betreuerin von Garbsen Muguruza, hat sich dem Team Andreeva angeschlossen.

Osaka keine Freundin der roten Asche

Auch Naomi Osaka hat den Weg hin zum Sand in Rouen nicht gescheut. Die Japanerin sucht ja gerade auf diesem Untergrund traditionell länger (meist vergeblich) ihre Form, in der Comeback-Saison werden da offenbar auch kleinere Events angesteuert. Der Trip nach Frankreich hat sich sportlich nun nicht rentiert: Osaka schied schon in Runde eins gegen Martina Trevisan mit 4:6 und 2:6 aus.

Topgesetzt ist in Rouen Anastasia Pavlyuchenkova vor Caroline Garcia, beide haben sich immerhin schon ins Achtelfinale gekämpft. Und da wäre dann auch noch Solange Stephens, die sich in einem Duell zweier früherer Top-Ten-Spielerinnen gegen Karolina Plsikova erstaunlich deutlich mit 6:3 und 6:2 durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Rouen