Debüt in die Top 100: Rekord für Rodionova

Neuer WTA-Rekord! Mit 34 Jahren und 52 Tagen ist Arina Rodionova die älteste Spielerin, die ihr Debut in die Top 100 der Weltrangliste feiern kann, und das ohne Coach.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.02.2024, 18:45 Uhr

© Getty Images

Man darf niemals aufgeben! Das beweist auch die Geschichte von Arina Rodionova. Sie hat es nun offiziell geschafft: Sie ist unter den besten 100 der Welt.

Rodionova ist in Russland geboren, spielt aber seit 2014 für Australien. Ihr Profi-Debut feierte sie 2004, eine Weltranglistenplatzierung erhielt sie ein Jahr später im Alter von 15 Jahren. Eine ganze Weile später, nämlich 2010, gelang ihr der Einzug unter die Top 200 der Welt. Bis letztes Jahr war sie nie über Platz 116 hinausgekommen. Mit 34 Jahren und ohne Coach gelang ihr nun ihr Debut in die Top 100.

Rodionova verbesserte sich um vier Plätze von der Nummer 101 auf die Nummer 97, nachdem sie bei den Thailand Open in Hua Hin die Runde der letzten Acht erreicht hatte - erst ihre zweite Viertelfinalteilnahme auf Tour-Ebene und die erste seit 2017.

"Es ist verrückt", sagte Rodionova letzte Woche in Hua Hin. "Ich habe das Gefühl, dass ich 10 Jahre zu spät zur Party komme, aber besser spät als nie. Ich habe das Gefühl, dass ich es verdient habe, hier zu sein, weil ich letztes Jahr so viel Arbeit investiert habe. Ich bin aufgeregt und werde versuchen, dieses Jahr zu genießen." Wer weiß also, was die Tenniswelt noch von der Russin erwarten darf. Sie schlägt morgen bei den Mumbai Open auf und triff dort in der ersten Runde auf die ungesetzte Französin Suzan Lamens.